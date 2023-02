Projeto transforma óleo de cozinha em sabão ecológico e incentiva consumo sustentável em Santo Antônio de Posse

Fica o convite à população a participar desta ação simples, mas de grande impacto positivo ao meio ambiente

Reutilizando o óleo de cozinha que normalmente seria descartado em locais como o ralo da pia, ocasionando diversos impactos ambientais, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o CONDEMA e a Cooperposse, deram uma nova utilidade ao material, por meio da produção de sabão ecológico, que consequentemente é utilizado pelos serviços de higiene e limpeza da administração pública.

“Trata-se de uma ação simples, onde a Cooperposse nos fornece o óleo coletado por eles, ou recebemos doações de outros servidores e moradores do município e produzimos o sabão muito utilizado em nosso dia a dia, como na limpeza de louças, utensílios e na higienização das mãos dos próprios servidores”, afirma Adilson Donizete Pereira, interlocutor do Programa Município VerdeAzul, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL).

“Quando reutilizamos um litro de óleo na produção do sabão, evitamos diretamente a contaminação de 25 mil litros de água limpa, podendo-se chegar a proteção de 1 milhão de litros, além de toda vida aquática envolvida, considerando-se que este óleo alcançaria o curso dos rios, espalhando-se por todo ambiente aquático, além de evitar a contaminação das margens ribeirinhas, o que prejudicaria consideravelmente os moradores que residem nestas áreas, uma vez que estes sobrevivem da pesca e das plantações irrigadas por estes rios”, concluiu o interlocutor.

Fica o convite à população a participar desta ação simples, mas de grande impacto positivo ao meio ambiente. Basta guardar o óleo das frituras em uma garrafa Pet, após seu resfriamento, para utilizá-lo na produção do seu próprio sabão, ou doá-lo a Cooperposse, para destinação ambientalmente correta. Esta atitude colabora para preservarmos nossas águas, permitindo-nos deixar um planeta melhor para as gerações futuras.

Receita de sabão caseiro feito com óleo usado

Ingredientes:

1,5 litros de água fria (temperatura ambiente);

1 kg de soda cáustica;

4 litros de óleo frio (temperatura ambiente);

500 ml de detergente.

Modo de fazer

Coloque a água em um balde, despeje a soda cáustica com cuidado, e mexa bem até dissolver;

Coloque o óleo usado devagar, mexendo sempre, e por último despeje o detergente. Mexa por 5 minutos. Despeje a mistura em uma caixa ou assadeira e espere secar. Após, corte em pedaços.

Programa Município VerdeAzul – PMVA

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

