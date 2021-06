Projeto de compostagem produz toneladas de adubo orgânico em Jaguariúna

Diferente do que se imagina, o local de produção não tem nenhum cheiro, nenhum odor

A Prefeitura de Jaguariúna cedeu para a Oscip Trilhos do Jequitibá um terreno para produção de adubo orgânico. A Oscip trabalha neste projeto em conjunto com a Associação Carisma de Educação, Cultura, Recuperação e Integração Social de Jaguariúna e visa gerar benefícios para todos os envolvidos.

A partir deste projeto de compostagem orgânica a Oscip ainda desenvolve hortas urbanas e projeto ECO KIDS que consiste no feitio de hortas em creches e escolas. São nestes projetos que a doação recente da CPFL, por meio da ação “Desconto Eficiente”, é investido.

O presidente do Carisma e vice-presidente da Oscip, Edemir Vasconcelos Bonfim, é responsável pelo projeto e explica que o primeiro lote piloto de adubo já está pronto e há dois meses foi iniciado novo lote que está previsto gerar 100 toneladas de adubo. Para a produção do adubo é usado esterco de cavalo e galhos moídos. Os materiais são colocados em processo de fermentação, que leva cerca de três meses e depois são peneirados resultado no adubo limpo.

De acordo com Edemir, esse projeto tem três objetivos, “Primeiro, trazer uma novidade para Jaguariúna cuidando do meio ambiente; segundo, a reeducação ambiental, tanto para os internos do Carisma quanto para os alunos das escolas e creches; e também gerar renda, pois o adubo será comercializado e assim faremos com que as entidades lucrem”, explica.

Para avançar com o projeto Edemir diz que há necessidade do apoio da máquina pública e empresas privadas. “Assim vamos crescer e ajudar o município, pois logo os lixões terão que deixar de existir, mas as podas de árvores não podem parar e restos de alimentos sempre tem”, diz.

E realmente, as capitais e regiões metropolitanas têm até 2 de agosto de 2021 para acabar com os lixões, enquanto cidades com mais de 100 mil habitantes têm até agosto de 2022 como prazo final. Por isso o projeto torna-se tão importante e pioneiro.

“Estamos oferecendo uma solução para a destinação correta destes materiais. Só falta as pessoas entenderem que isso é importante”, afirma Edemir.

Carisma

A entidade civil sem fins lucrativos atua com a finalidade de reabilitar adultos dependentes de álcool e outras drogas, reintegrando-os à sociedade. A maior dificuldade que Edemir encontra é em recolocá-los no mercado de trabalho, portanto a participação deles no projeto, eles tornam-se funcionários. “Vamos oferecer emprego. Todos se beneficiam com o ciclo de compostagem”, diz.

Atualmente o Carisma tem 36 residentes em reabilitação, sendo 24 de Jaguariúna. O tratamento na restauração da dependência química tem a duração de aproximado de seis meses com o acompanhamento de equipe terapêutica multidisciplinar.

Na medida em que o projeto de compostagem se desenvolve, é possível manter a entidade. “O custo de tratamento é caro. Tudo tem custo. Então estamos buscando essas alternativas para sobreviver e manter as portas abertas”, afirma.

Outras ações

De acordo com o presidente da Oscip, Hilário Argemiro, o local onde é realizado o projeto de compostagem atualmente deve servir de horta comunitária no futuro. A ideia é realizar uma troca com o munícipe – ele entrega um guarda-roupa usado, restos de alimentos, grama cortada, ou outro, para o projeto e em troca ele leva algum produto da horta para casa ou até mesmo recebe um espaço para produzir.