Projeto “Cinema Perto de Casa” acontece no dia 27 de junho em Pedreira

Contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira por meio de sua Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o Grupo “Ramificar” promove neste domingo, 16, nas dependências do Mirante do Morro do Cristo, a 3ª Feira Rural “Mãos que geram”, das 9h às 16h, com entrada gratuita. Segundo a representante da “Ramificar” Ivone Araújo, a população poderá degustar e comprar produtos da Agricultura Familiar.

“Vamos aproveitar o mês tradicional por suas Festas Juninas para resgatar a tradição em Pedreira, faz parte do Projeto Mãos que Geram a Cultura Rural, será bem animado, contamos com a participação da população e visitantes”, ressalta a responsável pela organização.

A Feira Rural “Mãos que Geram” visa resgatar os valores da vida rural, integrando produtores e consumidores que buscam qualidade de vida. “Nosso Mirante do Morro do Cristo é um espaço excelente para exposições e feiras como a que estará acontecendo. Esperamos contar com a presença de todos que admiram os produtos rurais feitos pelos nossos agricultores”, destaca o Secretário de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99716-8558.

