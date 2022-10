Programa Melhor em Casa realiza ação de saúde com idosos em Jaguariúna

Em Jaguariúna, atualizar a carteira de vacinação também pode ser muito divertido. É que a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez uma parceria com o Unipark Diversões para estimular crianças e adolescentes a se vacinarem contra a poliomielite e outras doenças, dentro da campanha de multivacinação adotada pelo município.

Quem atualizar a careteira de vacinação nesta quarta-feira, 26, das 18h às 21h, vai ganhar na hora um ingresso para se divertir nos brinquedos do Unipark, instalado ao lado do estacionamento do Parque Santa Maria.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a Secretaria de Saúde, o público-alvo dessa ação são crianças e adolescentes, de zero a 14 anos. O objetivo é ampliar o número de vacinados, especialmente contra a pólio. Outras ações de estímulo à vacinação têm sido adotadas pelo município, como a campanha de multivacinação dentro das escolas e creches da rede pública.

“Fizemos uma parceria com o proprietário do Unipark e vamos instalar uma tenda para multivacinação e contra a pólio em frente ao parque nesta quarta-feira para realizar a cobertura vacinal no local. As crianças que atualizarem a carteirinha de vacinação ganharão na hora um ingresso para poder brincar no parque”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“É uma forma criativa e divertida de fazer com que os pais tragam seus filhos para atualizar a carteira e tomar as doses necessárias”, completa Maria do Carmo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui