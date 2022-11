Prefeitura investe na Agricultura e amplia frota em Artur Nogueira

Secretaria recebeu 8 maquinários nos últimos meses, dentre caminhões basculantes, tratores, patrol e motoniveladora; ampliação é inédita no município

Com o recebimento de novos maquinários nos últimos meses, a Secretaria de Agricultura, da Prefeitura de Artur Nogueira, tem ampliado a frota de veículos. Caminhões, caminhonete e trator são alguns dos automóveis recebidos pela pasta e que têm contribuído para a excelência nos serviços prestados à população.

De acordo com o prefeito Lucas Sia (PSD), o investimento na Agricultura e ampliação da frota é algo inédito no município. “São muitas as conquistas do Poder Executivo junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de deputados e com apoio de nossos nobres vereadores. Os maquinários têm colaborado para as atividades exercidas pela pasta e, principalmente, fortalecido nosso agronegócio”, diz.



O secretário da Agricultura, Odair Boer, elenca os veículos recebidos: 3 caminhões Ivecco basculante; 1 Máquina Patrol; 1 Máquina pá carregadeira; 1 Máquina motoniveladora; 1 Caminhonete S 10; e 1 Trator Massey Ferguson.

“Os veículos estão sendo utilizados em projetos de melhorias da infraestrutura e logística de produção agrícola, incluindo a manutenção de nossas estradas rurais. Com as aquisições, estamos valorizando nossos agricultores que trabalham no campo, transformam a terra e fortalecem nossa economia”, frisou.



1 Caminhão basculante – emenda parlamentar do deputado Carlos Sampaio, a pedido do vereador Melinho Tagliari

1 Caminhão basculante – emenda parlamentar do deputado Márcio Pontes, a pedido do vereador Beto Baiano

1 Caminhão basculante – Secretaria de Agricultura do Estado, a pedido do prefeito Lucas Sia

1 Máquina Patrol – Secretaria de Agricultura do Estado, a pedido do prefeito Lucas Sia

1 Máquina pá carregadeiras – Secretaria de Agricultura do Estado, a pedido do prefeito Lucas Sia

1 Máquina motoniveladora – Secretaria de Agricultura do Estado, a pedido do prefeito Lucas Sia

1 Caminhonete S 10 – indicação do vereador Miltinho, por meio do deputado Baleia Rossi, à Secretaria de Agricultura do Estado

1 Trator Massey Ferguson – Secretaria de Agricultura do Estado, a pedido do prefeito Lucas Sia

