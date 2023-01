Prefeitura de Jaguariúna retoma serviço de troca de placas de nomes de rua

O grupo que ajuda felinos em Jaguariúna, as Gateiras, finalizaram o ano de 2022 com uma dívida de $7 mil reais com veterinários e lojas especializadas. O valor gasto em ajuda é sempre maior que o arrecadado e o grupo está sempre no vermelho, mas ainda assim continua atuando em prol dos bichanos.

Na segunda quinzena do ano de 2023, graças à ajuda de simpatizantes que compram rifas e fazem doações, as dívidas aparecem um pouco melhores. Hoje está em R$3.700,00, sendo elas:

R$300 no Amigo Pet

R$300 na Anaya

R$1.500,00 no Cilas

R$900 em Santa Luzia

R$700 no Pet e Pesque – hoje Petland

“Alguns podem pensar: Nossa, só isso? Mas, para nós a dívida é alta e impossibilita colocar a cabeça no travesseiro tranquila”, diz Luna.

Então, por isso, enquanto o valor não for quitado, as Gateiras de Jaguariúna não vão assumir mais nenhum caso. A decisão é desafiadora para os protetores, mas necessária no momento.

“Quantos casos em que a pessoa pediu ajuda alegando que ia ajudar a vender rifa e arrecadar o valor, mas nunca mais tocou no assunto. Isso é cansativo, desgastante. O emocional e psicológico fica super abalado”, lamenta Luna.

As postagens no perfil do grupo no Instagram sobre pedidos de ajuda com ração, adoção e perdidos permanece, assim como o projeto de castração junto à Prefeitura municipal.

“Contamos com você para solucionar esse problema”, finaliza Luna.

Para ajudar, utilize as informações abaixo:

Pix: [email protected] Ou

Diretamente na Clínica ou Agro.

O grupo pede que a doação seja informada para haver controle. “Acreditamos que você que acredita e confia em tudo o que já fizemos não vai nos abandonar nesse momento”. Lethicia (Luna), Karol, Deise e Eduardo.

