Prefeitura de Jaguariúna recebe doação de quase mil livros para compor acervo público

Jaguariúna voltou a registrar saldo positivo na geração de vagas formais de trabalho no mês de março, segundo números divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Segundo as estatísticas oficiais, o município registrou em março 1.340 admissões e 1.003 demissões de trabalhadores, o que dá um saldo positivo de 337 vagas.

É o segundo mês consecutivo de alta no mercado de trabalho na cidade, de acordo com o Novo Caged. Em fevereiro, Jaguariúna já havia registrado a criação de 614 novas vagas, o maior saldo desde janeiro do ano passado. Em janeiro deste ano, o saldo foi negativo, com o fechamento de 52 postos de trabalho.

No acumulado do ano, o município registra saldo positivo de 899 vagas criadas. O destaque no mês de março foi o setor de serviços, responsável 294 novas vagas em Jaguariúna, ainda segundo o Novo Caged.

Os números confirmam a retomada da economia local em 2021, apesar do agravamento da pandemia de coronavírus em todo o País. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello, o resultado do município em março é motivo de comemoração e comprova a eficiência da política de incentivo à criação de empregos adotada pela Prefeitura.

“Eu acredito que estamos no caminho da retomada, e a expectativa é de chegar a 2 mil empregos ao final deste ano. Estamos trabalhando para atingir essa meta, para tentar mitigar os estragos deixados pela pandemia”, diz o secretário.

Jaguariúna aprovou, em 2019, uma lei municipal que garante 50% dos postos de trabalho gerados por empresas na cidade a moradores de Jaguariúna. A medida integra uma consistente política de incentivo fiscal do município, que visa atrair novos investimentos empresariais.