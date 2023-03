Prefeitura de Jaguariúna realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde

Rede aumenta a linha de frango temperado e empanado com uma novidade “de outro universo”

Os fãs de cultura pop já conhecem o multiverso, a teoria das “infinitas terras”, e agora o McDonald’s apresenta o McCrispy Chicken Legend, diretamente do multiverso dos sanduíches.

O McCrispy Chicken Legend chega para matar a #FomeDeMéqui. Feito com pão tipo brioche com batata, carne 100% peito de frango temperado e empanado, molho do CBO (molho com especiarias), cebola crispy, bacon em fatias, alface americana e queijo sabor cheddar, a novidade integra a família de frango e garante a personalidade lendária do CBO em uma experiência super saborosa.

LEIA TAMBÉM:

“Nós estamos sempre acompanhando os pedidos e as preferências dos nossos clientes. Pensando nisso, alinhamos a vontade de oferecer as melhores experiências, sabores e combinações, com nossa premissa de manter o cardápio em constante evolução e fomos buscar em nosso Méquiverso por uma inspiração lendária e de alta qualidade para apresentar aos nossos McLovers”, explica Lariane duarte, Head de Brand Growth do McDonald’s no Brasil.

A campanha

Para apresentar o McCrispy Chicken Legend, a GALERIA.ag criou uma campanha conectada com um lugar que todos os fãs de cinema, HQ e cultura pop já pensou em estar: o Multiverso. Com um tom sci-fi e também destacando o appetite appeal, a novidade brinca com a possibilidade de interação com outros universos. Confira o filme aqui.

A novidade já está a venda em todos os canais de venda do McDonald’s no Brasil – McDelivery, Peça e Retire, Drive-tudo e no balcão do restaurante. Para acompanhar todas as novidades do Méqui, acesse o site da marca.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui