Prefeitura de Jaguariúna promove semana de Educação Empreendedora

Após o sucesso da primeira edição no ano passado, a Prefeitura de Jaguariúna vai realizar o 2º Festival de Invenção e Criatividade (FIC), no próximo dia 26 de agosto, das 8h às 12h, no Boulevard Pedro Abrucêz, do Centro Cultural.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o evento é aberto ao público e contará com a participação dos grupos que integram o Programa Escolas Criativas, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), além de estudantes, articuladores dos Núcleos Regionais, assim como educadores de espaços formais e não formais de referência e gestores.

Jaguariúna foi uma das dez primeiras cidades do Brasil a integrar o Programa Escolas Criativas e vem ampliando as ações educacionais com foco na qualidade da educação.

Segundo a Secretaria de Educação, “o Festival de Invenção e Criatividade é uma celebração do espírito inventivo, colaborativo e mão na massa da educação brasileira”. Nele, crianças, jovens, seus familiares e educadores têm a oportunidade de explorar materiais e tecnologias high e low tech, participar de atividades e aprender de forma estimulante e descontraída.

Ainda de acordo com a secretaria, cada expositor presente no FIC levará uma vivência que possibilite que os visitantes e participantes possam explorar, interagir e ter uma experiência significativa e “mão na massa” proposta por diferentes pessoas e espaços educativos em que atua.

Para mais informações, acesse o link: https://fic.aprendizagemcriativa.org/pt-br/fic-jaguariuna-2-edicao.

Escolas Criativas

O Programa Escolas Criativas foi criado com o objetivo de apoiar as secretarias de Educação na transformação das escolas públicas em locais cada vez mais instigantes, mão na massa e relevantes para todos os estudantes, por meio da aprendizagem criativa. O programa atua em parceria com gestores públicos, lideranças escolares e professores mapeando, incentivando e promovendo atividades que tragam uma forma diferente de trabalhar as disciplinas e competências do currículo escolar.

O programa tem como parceiros a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a Fundação Lemann e o apoio da Fundação Lego.

