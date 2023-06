Prefeitura de Artur Nogueira realiza escuta pública sobre a Lei Paulo Gustavo

Palestra ‘Como utilizar o Festival Gastronômico para impulsionar o seu comércio’ acontecerá na próxima quarta, 07, às 13h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convida os participantes e apoiadores do 3° Festival Gastronômico para um workshop que acontecerá na próxima quarta-feira, 07, às 13h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A palestra contará com a participação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (ABRASEL RMC) e abordará o tema ‘Como utilizar o Festival Gastronômico para impulsionar o seu comércio’.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, destaca a importância do evento para o crescimento do comércio local. ” O workshop será uma excelente oportunidade para os participantes do Festival, pois trará informações e dicas práticas sobre como eles podem atrair mais clientes e aumentar os resultados – de forma eficiente”, concluiu.

O Festival

O Festival Gastronômico de Artur Nogueira já está na 3° edição em 2023 – que conta com uma novidade – este ano, os estabelecimentos do ramo alimentício fora do lar estão preparando pratos conforme um tema específico: ‘Brasilidades’. O objetivo é utilizar algum ingrediente típico brasileiro no preparo dos pratos, valorizando assim, a culinária local.

O evento acontecerá entre os dias 1° a 31 de julho, e haverá uma grande noite de lançamento no dia 29 de junho, na Lagoa dos Pássaros. O evento será aberto ao público e mais informações serão dadas pela Prefeitura posteriormente.

