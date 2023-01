Prefeitura de Artur Nogueira promove evento em prol da Saúde Mental

Encontro “Cuide de Sua Mente” acontece nesta sexta, 27, das 9h às 11h, na Lagoa dos Pássaros

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promove um evento em prol da Saúde Mental. O encontro “Cuide de Sua Mente” acontece nesta sexta-feira, 27, das 9h às 11h, na Lagoa dos Pássaros. O evento é gratuito e aberto ao público.

De acordo com a titular da pasta, Ângela Pulz Delgado, a ação integra a Campanha Janeiro Branco – mês de conscientização sobre a Saúde Mental, e contará com palestras dirigidas por um psiquiatra da rede municipal. Além disso, será oferecido um delicioso café da manhã aos convidados.

“Queremos alertar a população para os cuidados com a saúde mental, com ações de conscientização e prevenção a doenças decorrentes do estresse, incluindo os transtornos mentais mais comuns, como depressão, ansiedade e pânico”, frisa a secretária.

Serviços oferecidos pelo CAPS

Com o apoio mantenedor da Prefeitura de Artur Nogueira, o CAPS trabalha com uma equipe especializada e capacitada. Ao todo são 3 psiquiatras, 5 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional,1 enfermeira, 2 assistentes sociais, 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de limpeza e 1 recepcionista.

Segundo a coordenação, a maioria dos pacientes atendidos busca tratamento para ansiedade, síndrome do pânico e depressão leve, moderada ou grave. Entre os serviços oferecidos no Centro estão:

-Acompanhamento psicológico ao grupo de AD (álcool e drogas)

-Demanda espontânea (quando o paciente decide fazer o tratamento voluntariamente)

-Apoio médico psiquiátrico

-Equoterapia (tratamento em conexão com a natureza)

-Acompanhamento familiar

-Visita domiciliar

-Avaliação das famílias com problemas neuropsicológicos

-Assistência com educador

-Internações

-Terapia ocupacional

-Convênio com a comunidade pastoral do pastor Cristiano (interna somente pessoas do sexo masculino)

Localizado na Rua dos Expedicionários, 999, no Centro, o CAPS oferece serviços de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Interessados em marcar consultas, agendamento médico ou exames, podem se dirigir à sede da unidade ou ligar para o telefone (19) 3877-1054.

