Prefeitura de Artur Nogueira lança programação de fim de ano, com atrações para toda família

“Artur Nogueira Iluminada 2021” inclui decorações, papai noel itinerante, festas solidárias, recitais, apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem, e muito mais

Luzes verdes e vermelhas enfeitam as avenidas. As músicas alegres, os presentes amontoados embaixo da árvore e a mesa decorada tornam os momentos em família ainda mais especiais. Já os atos de solidariedade – sempre aflorados aos finais de ano – remetem a chegada das datas mais mágicas do calendário: Natal e Ano Novo.

Com o objetivo de reunir as famílias e celebrar as festas de final de ano, com mensagens de paz, amor e esperança, a Prefeitura Municipal lançou a programação “Artur Nogueira Iluminada 2021”. Serão mais de 20 dias de eventos, com apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem e convidados, recitais, festa solidária às pessoas atendidas por programas sociais do município, lives especiais, visitas do Papai Noel, e muito mais.

Já as decorações natalinas – com iluminação especial, elementos decorativos, casa do Papai Noel e outros -, estão sendo preparadas com muito carinho pela Administração Municipal e poderão ser vistas nas ruas e praças centrais, além de alguns pontos turísticos de Artur Nogueira.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida a população nogueirense a desfrutar de momentos mágicos nesse final de ano. “Preparamos essas atrações com muito carinho e tenho a certeza de que encantará todas as famílias nogueirenses. Que essa linda programação possa levar alegria a todos depois desses dois anos de pandemia. Será um lindo presente à população”, destacou.

Confira abaixo a programação, com datas, horários e locais:

ENSAIO ORQUESTRA JOVEM DE ARTUR NOGUEIRA

Data: 01/12

Horário: 20h

Local: Clube Recreativo Floresta

Entrada Franca

Participação Especial: Gilberto Pontes

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Data: 04/12

Horário 19h

Local: Replica da Estação

Entrada Franca

Haverá praça de alimentação no local (ambulantes locais)

APRESENTAÇÃO DE BALÉ CASA DO CAMINHO, COM APOIO DA PREFEITURA

Tema: O Natal do Grinch

Data: 03,04 e 05/12

Horário: 03 e 04 ás 20h / 05 ás 18h

Local: Ginásio Esporte Mauricio Sia

Entrada Franca

Lot. Max. 450 pessoas

ANIVERSÁRIO DO LIBERDADE MOTOCLUBE (PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES)

Data: 04 e 05/12

Horário: 04/12 das 12h ás 01h / 05/12 das 09h ás 18Hh

Local: Balneário Municipal

Entrada: Moto Clube R$ 15,00 / Pedestre R$ 20,00

Participação Especial: Killers, Trilha Zero, Acidc Forever, Keep On Rock, Appetite for Guns, Sete Gato, Os Caravéio, Banda I.V.

INSTALAÇÃO DO PAINEL CASA DA MEMÓRIA

Data: 08/12

Horário: 19h30

Local: Réplica da Estação

1º FEIRA LIVRE DO PASTEL

Data: 09/12

Horário: 12h ás 22h

Local: Rua 7 de Setembro (Em frente à Loja Cem)

CULTURA ROCK SOLIDÁRIO

Data: 09/12

Horário: 20h

Local: Replica da estação

Participação Especial: Banda Os Caravéio e Projeto Keep On Rock

Arrecadação de brinquedos para crianças carentes

FESTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: 11/12

Horário: 10h

Local: Quadra coberta do Núcleo Administrativo

Público: famílias assistidas pela pasta

PROJETO BÍBLIA NA PRAÇA

(Distribuição gratuita de bíblias e leitura da Bíblia em 1 hora)

Data: 12/12

Horário: 09h

Local: Praça do Coreto



CORRIDA SOLIDÁRIA – CORRIÇÃO

Data: 12/12

Horário: 7h30 às 13h

Local: Praça Maria Isabel (frente ao INSS)

LIVE EXPO ARTUR

Data: 17 e 18/12

Horário: 21h30

Local: Transmissão Brasil Rural TV

BAZAR “NATAL SEM FOME”

(Toda da renda será para famílias carentes)

Data: 18/12

Horário: a partir das 8h

Local: Av. Dr. Fernando Arens (Em frente à antiga biblioteca)

AÇÃO SOLIDÁRIA

(Destinado as crianças carentes)

Data: 18/12

Horário: 07h às 15Hh

Local: Av. Duque de Caxias (Em frente à Igreja dos Mórmons)

LIVE APRESENTAÇÃO BALÉ – Oficinas Culturais do Município

Tema: O Despertar da Primavera

Data: 21/12

Horário: 20h

Local: Facebook/Instagram da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

APRESENTAÇÃO ORQUESTRA JOVEM DE ARTUR NOGUEIRA

Data: 22/12

Local: Ginásio Clube Floresta

Horário: 20h

Participação Especial: Daniel Boaventura e Derico

ITINERÁRIO PAPAI NOEL

(Somente nas ruas principais / mediante a chuva será cancelado)

09/12 – Parque das Flores; Torre da Rádio; Coração Criança; CDHU; Sacilotto I e II; Planalto; Bom Jardim; Villa Nogueira; Bela Vista; Leonor; Arrivabene; Carolina; Casinhas; Itamaray; Parada Praça INSS.

16/12- Blumenau; Centro; Duzzi; Resek; Parada Lagoa dos Pássaros.