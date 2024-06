Prefeitura da Estância de Amparo promove “Sábado da Alegria” no Distrito de Arcadas

Na última semana, Amparo recebeu os imunizantes contra a Covid-19, que estão à disposição em todas as unidades de saúde do município, das 8h30 às 15h30.

O perfil de segurança da vacina Covid-19 monovalente XBB é conhecido devido ao amplo uso em outros países, sendo semelhante ao das versões bivalentes, com a vantagem adicional de ser adaptada para a variante XBB.1.5.

A vacinação tem prioridade para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.

Vacinação contra a Gripe e Pólio continua na cidade

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio acontece até o dia 14 de junho. Em Amparo, a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP).

Crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a VOP (pólio oral). A atualização do Ministério da Saúde considerou os critérios epidemiológicos, as evidências relacionadas à vacina e as recomendações internacionais sobre o tema.

A Prefeitura de Amparo tem vacinas contra a gripe em todas as unidades de saúde do município. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade.

A vacinação busca garantir uma maior cobertura vacinal e, consequentemente, uma redução nas complicações e internações causadas pela gripe. A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para evitar surtos e garantir a saúde da população durante as estações de outono e inverno.

Mesmo com a ampliação para todas as pessoas acima de 6 meses, a Secretaria de Saúde ressalta a importância de proteger os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.

A vacina da gripe é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Em 2024, a fórmula usada na campanha protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria. Para quem já tomou o imunizante, o esquema vacinal é de dose única. Já para as crianças da faixa etária elencada que vão tomar a vacina pela primeira vez, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza nos grupos mais suscetíveis. Estudos estimam que a vacinação reduza de 32% a 45% as hospitalizações por pneumonias; de 39% a 75% a mortalidade global; e cerca de 50% as doenças relacionadas à influenza.

