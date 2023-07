Prefeitura convida empresas a participarem do 1º Mutirão Emprega Já em Artur Nogueira

Interessados em recrutar novos talentos podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; veja como

A Prefeitura de Artur Nogueira convida empresas a participarem do “1º Mutirão Emprega Já”, um evento que busca impulsionar a economia local e oferecer novas oportunidades de emprego aos nogueirenses. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, irá conectar candidatos às instituições em busca de profissionais qualificados.

O evento acontece no próximo sábado, 15, com entrega de senha a partir de 7h30, no Ginásio Municipal de Esportes Maurício Sia. Até o momento, foram confirmadas 332 vagas, sendo 43 destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e 50 vagas para aqueles que estão em busca do primeiro emprego. Todas são para homens e mulheres maiores de 18 anos.

Já estão confirmadas as presenças das seguintes empresas:

-Macofer Indústrias e Comércios Ltda

-Terraço Flores

-Cleanic Ambiental

-Engefaz Engenharia Ltda

-Ester Agroindustrial

-Unitá Contabilidade Ltda

-Macromaq

-Embrasa

-Galzerano Ind. de Carrinhos e Berços

-Meraki Gestão de Pessoas Ltda

-Calterra Substratos

-Bonsucesso Indústria Textil Ltda

-Plásticos Santana

-Grupo Actual RH

-Expert Consultoria e Terceirização de Mão de Obra Ltda.

Benefícios de participar

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico destacou que a participação das empresas representa uma excelente oportunidade de conexão com candidatos qualificados e talentosos da cidade. Tatiane Gibertoni, titular da pasta, pontuou que, ao estar presente no evento, as instituições terão a chance de estabelecer contato direto com potenciais candidatos e realizar um processo de seleção ágil e eficiente.

“É uma oportunidade ímpar de encontrar profissionais capacitados que poderão suprir as necessidades das empresa. Além disso, ao participar do evento, essas iniciativas privadas contribuem para o fortalecimento da economia local, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento de Artur Nogueira”, disse.

As empresas interessadas em participar do “1º Mutirão Emprega Já” podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (19) 3827-9700 – ramal 9809 ou através do WhatsApp (19) 3827-9717.

