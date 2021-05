Por orientação da Anvisa, vacinação de grávidas contra Covid-19 está suspensa

O Programa tem como objetivo fazer a doação de roupas, sapatos e acessórios arrecadados para famílias em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna, realiza nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio mais uma edição do programa ‘Jaguariúna Solidária. Para evitar aglomerações e permitir mais tranquilidade e conforto na escolha das peças, o atendimento será feito através de um agendamento prévio.

Os interessados devem realizar o agendamento do dia 11 de maio até o dia 14 de maio, das 8h30 às 16h, pelo telefone 3937- 4945. As doações serão realizadas no Centro Dia do Idoso – Praça Basaglia, 497 jd. Zeni – das 9h às 12h e das 13h às 16h.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Reis, destaca o papel importante que o projeto ocupa no atual momento da sociedade. “A gente não tem dimensão do impacto que essas doações fazem na vida das pessoas. Mas nós sabemos que impacta de uma forma muito linda e significante. É por isso que trabalhamos”, diz Dona Flora.