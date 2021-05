PAT Jaguariúna volta a atender presencialmente

Campanha marca os 22 anos do Grupo UniEduK atuando com responsabilidade social e ambiental

De 03 a 08 de maio, o Grupo UniEduK (UniFAJ, UniMAX e FAAGROH) promove a campanha UniEduK Solidário, ação social de arrecadação de alimentos não-perecíveis em que alunos do grupo poderão validar horas de Atividades Complementares. A comunidade em geral também pode participar. As doações poderão ser feitas nos campi da UniFAJ, UniMAX e Faagroh, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e no sábado, das 11h às 17h (conferir horário por unidade).

Os alimentos arrecadados serão doados a instituições sociais de várias cidades, a serem definidas após o fechamento da campanha e de acordo com os órgãos oficiais indicados pelas respectivas municipalidades. A iniciativa reforça a atuação do Grupo UniEduK, que há 22 anos promove projetos em benefício da comunidade por meio do ensino baseado em problemáticas reais.

Inspiração da campanha

Ao pensar em desenvolver um projeto para validar como Atividade Complementar, a aluna Brenda Leticia Pedrozo, do curso de Administração do Grupo UniEduK, teve a ideia de arrecadar doações para uma ONG de Indaiatuba. A proposta foi acolhida não só pela gestão do curso como pela diretoria, que propôs uma abrangência maior, transformando a iniciativa em institucional, ampliando e incluindo também as cidades de Jaguariúna e Holambra.

“A ideia sempre foi ajudar, nem que fosse um pouquinho, com as doações do pessoal da minha sala. Mas agora, com ajuda do Grupo UniEduK, vendo vários cursos participando, tendo a experiência de ajudar o próximo e se tornando um projeto tão grande, tudo está saindo melhor que o esperado”, comenta Brenda.

Além de doar alimentos, estudantes de vários cursos podem participar como voluntários da campanha. É o caso dos alunos de Administração, Enfermagem e Engenharia Agronômica que estão organizando as atividades do Drive Thru. Os interessados em participar devem consultar os gestores de seus respectivos cursos.

Brenda destaca a importância desse tipo de atividade na formação do profissional em várias áreas. “Tive a oportunidade de colocar em prática muitas coisas que aprendi ao decorrer do curso, consegui atingir metas pessoais, aprendi a organizar um projeto e fazer um bom planejamento. E o fato de você estar fazendo algo para o próximo já é incrível, pois é aí que começamos a fazer a diferença. Um bom profissional entende as necessidades dos outros”, afirma.

E para quem ainda tem dúvidas, a aluna de Administração faz questão de destacar os inúmeros benefícios da campanha UniEduK Solidário. “A participação dos alunos nessas ações faz com que eles desenvolvam várias competências, entre elas o trabalho em equipe, a execução de projetos e a liderança. Super recomendo para aqueles que tiverem a oportunidade de participar de uma ação como essa. Participem, vamos contribuir para um mundo melhor”, reforça Brenda.

Como participar

Os interessados devem entregar as doações em um dos pontos de recebimento, destacados abaixo.

Jaguariúna – UniFAJ

03 a 07/05 – Campus I: Central de Atendimento – 13h às 22h | Campus II: Central de Atendimento – 9h às 19h

08/05 – Campus I: Drive Thru das 11h às 17h

Indaiatuba – UniMAX

03 a 07/05: Campus I: Central de Atendimento – 9h às 19h | Campus II (Hospital-Escola Veterinário): Recepção – 9h às 19h

08/05 – Campus I: Drive Thru das 11h às 17h

Holambra – Faagroh

03 a 07/05: Central de Atendimento – 9h às 19h

08/05: Drive Thru – 11h às 17h

Vale lembrar que as atividades presenciais seguem em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, de modo a proteger a saúde dos envolvidos desde a coleta, manipulação, armazenamento e distribuição, sendo seguidos protocolos de biossegurança com equipe treinada e protegida com os equipamentos de proteção individual necessários.

O UniEduK Solidário faz parte das ações do Grupo UniEduK em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados em 2015 pela ONU. O Grupo UniEduK (UniFAJ, UniMAX e FAAGROH) está engajado, incentiva, promove e acredita nessa pauta como um dos pilares do ensino baseado em problemáticas reais que há anos desenvolve com seus alunos e toda comunidade. É por isso que, há mais de 20 anos, o Grupo promove ações e projetos socioculturais e ambientais por meio de seus cursos, nas três áreas: Exatas, Humanas e Saúde.

Para garantir essa atuação, desde 2016, o TOM – Programa Sociocultural Educativo tem o objetivo de introduzir e inserir, nas mais diversas frentes do Grupo, a perspectiva de analisar a nossa atuação com a visão sociocultural e ambiental, considerando um conceito muito falado nos últimos tempos: ESG (Environmental Social Governance). Portanto, o TOM atua com duas frentes: institucional e acadêmica. Ambas com foco nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU em 2015.