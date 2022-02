PAT Jaguariúna registra aumento na oferta de empregos

Um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna em setembro de 2021 segue aberto. Na verdade, o caso já se tornou um inquérito policial e familiares da vítima pedem respostas. Entenda o caso:

No dia 15 de setembro de 2021 o corpo Luis Fernando Marangoni foi encontrado morto pelos Bombeiros da PM de Campinas em um lago no bairro Jardim Primavera, após amigo pedir socorro relatando que a vítima entrou nadar e não apar

No inquérito disponível em www.tjsp.jus.br, a alegação da diretora do NPML de Campinas, Alessandra Rezzaghi Pettoruti, é de que a morte de Luis Marangoni “ocorreu devido a politraumatismo por ação de agente contunde e que não constam sinais de afogamento”. Ainda no Inquérito Policial consta que a diretora relatou informalmente as autoridades policiais agressões fortes no crânio, traqueia, entre outras, e que não constam sinais de afogamento (água no pulmão), o que contradiz o amigo da vítima, que passou então imediatamente a figurar como suspeito.

O caso agora é tratado como homicídio qualificado, onde apesar de não existir evidência que comprove culpa do suspeito, não há evidencias que provem o contrário. Ele deu três versões do que supostamente aconteceu no dia da morte de Luis Marangoni e foi preso temporariamente, porém solto em seguida.

O inquérito policial instaurado tem por objetivo investigar os fatos e com todas as informações do caso o documento define como imprescindível a prisão temporária do investigado. “Por vezes, a prisão temporária torna-se necessária justamente para saber se determinado suspeito é autor do delito, devendo, pois, ser indiciado”.

Depoimento 1

O vigilante do Parque José Pires Júnior em serviço daquele dia deu seu depoimento, que também consta no processo. Ele relatou que conhecia de vista a vítima e o investigado, pois eles sempre estavam no parque e pelas proximidades consumindo bebida alcoólica.

Ele diz ainda que nunca viu o investigado agir de forma agressiva com alguém. Que tem conhecimento de que quando o investigado bebe não se recorda de nada. Que no dia dos fatos a vítima e o investigado estavam na parte externa do parque, então não viu os dois saírem dali para ir para outro local.

Outros depoimentos

Após o depoimento do vigilante, outras pessoas também prestaram depoimento. Amigos, colegas e familiares da vítima. Todos estão disponíveis no inquérito policial e abrem alguns caminhos para investigação.

No entanto, mesmo diante de diversas informações desencontradas e evidência de homicídio, o inquérito foi relatado pela Delegacia como sem solução. Porém, a família da vítima pede respostas, independente das quais sejam, querem saber o que realmente aconteceu, tendo em vista que existem varias linhas de investigação a serem feitas.