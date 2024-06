Operação “Férias mais seguras” dos Bombeiros orienta na saída de escolas em Jaguariúna

O Teatro Municipal Dona Zenaide será palco, nesta sexta-feira, dia 14 de junho, do 2º Gala da Companhia de Dança de Jaguariúna, um festival que promete encantar o público com uma noite de apresentações de dança. O evento, que terá início às 19h30, é aberto ao público e gratuito. Os interessados devem retirar seus ingressos na bilheteria do teatro a partir das 18h30.

O Gala é promovido pela Companhia de Dança de Jaguariúna, um projeto da Escola das Artes cujo objetivo é aprimorar a performance artística e técnica dos seus alunos. Durante o evento, o público poderá assistir a coreografias de destaque que têm participado de competições e mostras de dança em todo o país. Algumas dessas coreografias representarão Jaguariúna no prestigiado Festival de Dança de Joinville, considerado um dos maiores eventos de dança do mundo.

Além das apresentações de dança clássica e contemporânea, o 2º Gala contará com a participação de grupos de teatro e danças urbanas da própria Escola das Artes. Haverá também performances do grupo do programa Viva Melhor, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, e de grupos convidados da região, proporcionando uma diversidade cultural e artística ao evento.

“Este evento é uma oportunidade única para nossos alunos mostrarem todo o seu talento e dedicação, além de ser um momento de integração com outras expressões artísticas da região”, destaca a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Mariana Camargo.

Evento: 2º Gala da Companhia de Dança de Jaguariúna

Data: 14 de junho

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos a partir das 18h30 na bilheteria do teatro)

