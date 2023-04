Operação Dia do Trabalho: Renovias estima movimento de 424 mil veículos durante feriado prolongado

Marca comandada pelo restaurateur Lalo Zanini expande e, a partir de abril, oferece na cidade do interior seu cardápio casual com sotaque francês

Clássicos bistrôs franceses e pequenos cafés em diversos países serviram de inspiração para a criação do Virô Bistrô. O restaurante, cujo nome é marca registrada de Lalo Zanini – também à frente do Luce e do Azay – e fez grande sucesso nos anos 2000, funciona desde fevereiro do ano passado no Baixo Augusta, oferecendo do almoço ao jantar, sem intervalo, um cardápio casual com preços convidativos que reúne receitas mundialmente conhecidas e criações próprias. Em abril de 2023, expandindo seus domínios, o Virô Bistrô chega ao Shopping Iguatemi Campinas, em Campinas, no interior de São Paulo, onde é tocado pelo restaurateur em parceria com a empresária Danyela Ferigato.

Assim como na Capital, o endereço de Campinas apresenta ambiente acolhedor em que o novo e o antigo dividem espaço. No cardápio, há receitas com sotaque francês mundialmente conhecidas, caso da Moules Et Frites (R$125), feito com mexilhões cozidos no molho de vinho branco e acompanhado de fritas e aioli, e do Canapé De Steak Tartare (R$71). O Calamars Gratinés à La Bechamel (R$78) é boa opção para compartilhar. O prato combina perfeitamente lulas gratinadas ao molho bechamel, crispy de bacon e vai acompanhada de torradas.

LEIA TAMBÉM:

Entre os pratos principais, o Poulpe, Wasabi Et Bière (R$116) é o polvo grelhado, servido com mousseline de wasabi, tomate confitado e échalote com molho de cerveja preta. Há ainda o Filé au poivre (R$95, foto à esquerda), um filé mignon servido com musseline de batata. Para os vegetarianos tem, entre outros, o Ravióli D’epinard Et Boursin (R$78), ravioli de espinafre feito na casa, recheado com queijo boursin e servido com manteiga de trufas e amêndoas laminadas. Há ainda hambúrgueres, sanduiches e crepes e boas sugestões de sobremesa.

Na lista de bebidas, destaque para os coquetéis autorais da casa, desenvolvidos em parceria com o mixologista Marcelo Serrano. O Intenso (R$47) leva cachaça envelhecida, Amaro, amaretto, vermute rosso e alcaparrone. Enquanto o Tangibre Smash (R$40) combina Bourbon, tangerina, hortelã e limão. Completam a lista clássicos coquetéis, boas gins tônicas e o clericot.

Serviço

Endereço: Shopping Iguatemi Campinas – Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas

Telefone: ‎(19) 99165-7913

Funcionamento: Segunda à domingo, do 12h às 23h

Cartões de crédito: Visa, Master e Amex

Cartões de débito: Visa, Master e Elo

Tíquetes: Sodexo, Alelo, VR e TR

