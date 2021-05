Oficinas culturais estão com inscrições abertas

Nesta segunda-feira, 03, abriram as inscrições para as atividades e oficinas culturais do projeto Formação para o Interior. Esse projeto é uma iniciativa do Governo do Estado e visa fomentar atividades culturais e incentivar a busca por conhecimento na vida da população.



As oficinas acontecem durante o mês de junho e abordam temas variados como danças populares, teatro, cinema, dança, fotografia e música. Confira o cronograma:



Bate-papo com o poeta Carlos de Assumpção: Com o que sonham os poetas?

Coordenação: Carlos Assumpção

Medição: Felínio Freitas

Data e horário: 1 de junho – das 18h às 20h

Inscrições: Até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos.

Link pra inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsfuupqDwjHNE1X_DFG4JK7Y9dFqWgUx22



Danças populares – Catira, Fandangos e suas peculiaridades

Coordenação: Fernanda Colli

Datas e horários: 2 de junho, das 18h às 21h

Inscrições: Até o preenchimento das vagas

100 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: interessados em geral

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofuGtrDIpHdTER8EYWplPIDqXpZFT_GqZ



Oficina – O inconsciente criativo – módulo 2

Coordenação: Patrícia Teixeira

Datas e horários: 7, 9, 14, e 16 de junho, das 14h às 16h

Inscrições: 3 a 16 de maio

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Estudantes de teatro, de cinema, de vídeo, artistas e educadores e/ou profissionais de áreas afins.

Observação: Um material será encaminhado antes da oficina começar para situar participantes que não estiveram na módulo 1.

Link pra inscrição: https://forms.gle/RFGokqn5gEx4r5gE8



Clube de leitura de dramaturgias

Coordenação: Tadeu Renato

Datas e horários: 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 de junho, das 18h às 20h

Inscrições: 3 a 16 de maio

50 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Interessados em geral, maiores de 16 anos.

Link pra inscrição: https://forms.gle/4UMPfYWV4Qquduvy8



Percepções corporais e criatividade através da dança

Coordenação: Urubatan Miranda da Silva

Data e horário: 8 de junho, das 18h às 21h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: A partir dos 16 anos, estudantes, professores, artistas e interessados em geral.

Link pro formulário: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApc-6srj8iE90LGeGKdlHFfOr25rIgiInH

Ancestralidade, narrativas e contemporaneidades indígenas

Coordenação: Kuawá Apurinā (Pietra Dolamita)

Datas e horários:

Turma A – 9 e 11 de junho – das 14h às 16h

Turma B – 16 e 18 de junho, das 10h às 12h

Inscrições: 3 a 18 de maio

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Artistas, produtores e educadores/as de escolas públicas (Artes e disciplinas afins), estudantes e pessoas acima de 16 anos interessadas na temática.

Link pra inscrição: https://forms.gle/9tzvWasUHmMMPFKX8