Obras da nova adutora de água de Jaguariúna chegam ao Bairro Jardim Europa

“A única pessoa que tem direito de definir do que você é capaz é você” foi o título da palestra

A palestrante, empreendedora e gestora do CEJ/CAJ, maior centro de equoterapia da América Latina Veridiana Mellilo foi uma das convidadas da edição 2021 do TedxInsper, que é um evento TED organizado de forma independente por alunos da instituição Insper, e sediado pela cidade de São Paulo, no auditório da FAAP. Esta edição ocorreu no dia 27 de outubro, e Veridiana entrou em palco às 15h.

Veridiana Mellilo, quando convidada para palestrar no evento, se deparou com diversas temáticas que poderia abordar em seu discurso: gestora, empreendedora, formada em relações públicas e mentora de negócios, ela também participava de uma banda na adolescência e chegou a representar o Brasil no Mundial de Hockey In-Line. A decisão final, porém, foi de falar sobre como a equoterapia pode dar as ferramentas necessárias para transformações pessoais e profissionais.

Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo. É muito praticado por pessoas que se encaixem no espectro autista (TEA), e indivíduos com algum tipo de neurodivergência. A prática é presente na vida de Veridiana há mais de 20 anos. Sua família fundou os centros de equoterapia de Jaguariúna, e, em 2020, assumiu a gestão dos locais.

Através dessa experiência, em seu discurso, Veridiana provou como o ser humano é extremamente adaptável, e ele só precisa de ferramentas para atingir todo seu potencial. Para a gestora, a equoterapia pode ser esse vetor de transformação. Na prática, os movimentos do cavalo, e o laço do animal com o praticante, trabalham questões motoras, çde equilíbrio e sociais.