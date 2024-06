Novos valores de ingressos promocionais para Expoflora 2024 vigoram a partir de 16 de junho

Holambra celebra esse mês, entre os dias 21 e 30 de junho, a segunda edição da Semana Cultural Piet Schoenmaker – evento criado para enaltecer a cultura local, fortemente influenciada pela imigração holandesa. A iniciativa do município se inspira no legado deixado por um de seus mais ilustres cidadãos, Piet, empresário, produtor, professor de dança folclórica e embaixador da Expoflora, que em vida realizou inúmeros projetos para divulgar, inclusive voluntariamente, diferentes formas de expressão cultural. A maior parte das atividades da semana comemorativa terá entrada gratuita.

A agenda de atrações será aberta no dia 21 com contação de histórias para estudantes da rede pública nas escolas. Às 19h, no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, será realizada uma “Noite de Conversa”, com a doutoranda em História pela UNICAMP Elisielly Falasqui da Silva. Ela falará sobre os 400 anos da presença holandesa no Brasil.

O programa segue, em 27 de junho, com apresentações do 1º Encontro de Dança de Roda das unidades de ensino municipais, promovido pela Associação Cultural Dança Viva. A iniciativa irá ocorrer no campo de futebol do bairro Imigrantes, às 8h e às 13h. No dia seguinte, a partir das 18h30, o Museu Histórico da Imigração de Holambra abre suas portas para uma exposição de arte que homenageia os artistas holandeses e holambrenses. Estão previstas ainda, no mesmo local, contações de histórias sobre o período em que os primeiros imigrantes chegaram ao país.

O sábado, dia 29, será repleto de atrações: logo pela manhã, às 9h, na Praça do Voluntariado, será realizada uma homenagem aos voluntários de diferentes segmentos que, assim como Piet, ajudaram a construir no município um ideal de trabalho e de colaboração. Em seguida, às 10h, na Praça do Moinho, está prevista uma oficina com a artista floral Stans Scheltinga. Para essa atividade é necessário fazer inscrição até o dia 21 de junho na Biblioteca Municipal ou no Espaço Cidadão, onde está instalado o Departamento Municipal de Turismo e Cultura. O atendimento é das 8h às 16h. É necessário apresentar documento oficial com foto e Cartão Cidadão. As vagas são limitadas. A partir das 14h, também no sábado, será realizado o Festival Cultural, com diversas apresentações artísticas.

Neste mesmo dia, a Associação Cultural Instituto Dança Viva irá realizar o II Encontro de Danças Folclóricas no Clube Fazenda Ribeirão. Essa atividade será realizada por meio de venda de ingressos. Mais informações devem ser obtidas por meio do telefone (19) 97123-7970.

Para fechar a programação, no dia 30 ocorrerá mais uma edição do Café, Viola e Flores, com apresentação da Orquestra de Viola Caipira e convidados a partir das 9h30, na Praça do Moinho. No período da tarde está prevista a 1ª Tarde de Talentos de Holambra, aberta para a participação de toda a população. As inscrições serão feitas pelo site na Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, ou pessoalmente, na Biblioteca Municipal e no Espaço Cidadão.

A diretora da pasta, Alessandra Caratti, ressalta que a programação é resultado de parceria entre a Prefeitura e a Associação Cultural Dança Viva, fundada pelas comissões das danças folclórica e circular, o Museu Histórico, o Clube Fazenda Ribeirão e voluntários.

“Mais do que uma personagem que dá rosto à cidade e embaixador da festa que projetou Holambra para o Brasil, Piet foi uma figura de extrema importância para o município. Além de contribuir de forma massiva para a cultura, por meio da dança, ele também sempre fez questão de reforçar a importância de práticas como o voluntariado, tão decisivo ao longo da trajetória da cidade”, destacou o prefeito Fernando Capato.

Serviço:

2ª Semana Cultural Piet Schoenmaker

21 de junho

Contação de Histórias

Local: Escolas Municipais

21 de junho, às 19h

Noite de Conversa: os 400 anos da presença holandesa no Brasil, com Elisielly Falasqui da Silva, doutoranda em História pela UNICAMP

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

Entrada gratuita

27 de junho, às 8h e às 13h

1º Encontro de Dança de Roda das Unidades Municipais de Ensino, realizado pelo Instituto Cultural Dança Viva

Local: Campo de Futebol do Imigrantes

Entrada gratuita

28 de junho, às 18h30

Exposição de Arte e Contação de Histórias do período da imigração

Local: Museu Histórico

Entrada gratuita

29 de junho, às 9h

Homenagem aos voluntários de Holambra

Local: Praça do Voluntariado

Entrada gratuita

29 de junho, às 10h

Oficina de Experiência Floral, com Stans Scheltinga

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Atividade gratuita: inscrições devem ser feitas até dia 21 de junho na Biblioteca Municipal ou no Espaço Cidadão

29 de junho, às 14h

Festival Cultural

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

29 de junho, às 19h30

II Encontro de Danças Folclóricas

Local: Clube Fazenda Ribeirão

Atividade com venda de ingressos. Mais informações devem ser obtidas por meio do telefone (19) 97123-7970

30 de junho, às 9h

Café Viola e Flores

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

30 de junho, às 14h

1ª Tarde de Talentos de Holambra

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita; inscrições de artistas devem ser feitas até 21 de junho na Biblioteca Municipal ou no Espaço Cidadão

