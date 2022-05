Noite de autógrafos com a Delegada Teresinha de Carvalho, em prol do Lar Feliz

Nesta quinta-feira, 12, às 19h, ocorre o 1º Encontro de liderança PSB Jaguariúna, na Rua Capitão Ulisses Mazoti, nº 1046. Organizado por Junior Teixeira, o encontro reúne Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas e Wandão, atual vice-prefeito de Campinas.

A pauta do encontro deve abordar sobre a carreira e a atuação do partido PSB no interior de São Paulo. “Te convido a vir participar, afinal, acredito que o diálogo com a nossa gente é a melhor forma de estabelecermos as melhores medidas com políticas públicas”, diz o organizador.