Natal Solidário leva presentes a cerca de 3 mil alunos da Rede Municipal de Holambra

Com a aproximação do fim do ano e a queda na demanda de atendimento por causa de festividades e das férias, a Prefeitura realiza um redimensionamento das atividades em diversos setores da administração pública. Assim, os serviços terão expediente alterado entre os dias 23 de dezembro e 02 de janeiro.

As unidades básicas de saúde, a Farmácia Municipal, o consultório veterinário do Programa Meu Pet e a Biblioteca José Maria Homem de Montes irão funcionar até às 13h de 23 de dezembro. A reabertura será no dia 27, com funcionamento em horário normal até 30 de dezembro. Não haverá atendimento no dia 2 de janeiro. As atividades serão retomadas no terceiro dia do ano. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

As atividades nas creches municipais serão paralisadas de 23 de dezembro a 02 de janeiro de 2022. A partir do dia 03, todas as unidades voltam a funcionar normalmente.

Os trabalhos no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e no Espaço do Empreendedor foram interrompidos nesta segunda-feira, dia 19, e serão retomados em 13 de janeiro de 2023. No Paço Municipal as atividades ficam suspensas às 13h de 23 de dezembro e retornam em 3 de janeiro.

Os ônibus do transporte público municipal funcionarão como de costume. A coleta de lixo será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa em 26 de dezembro e no dia 2 de janeiro.

De acordo com a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, as adequações permitem que os servidores saiam de férias sem que haja prejuízo dos serviços públicos.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos neste fim de ano:

– Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Municipal, Consultório Veterinário do Programa Meu Pet e Biblioteca Municipal: expediente até às 13h de 23 de dezembro. Reabertura no dia 27, com funcionamento em horário normal até 30 de dezembro. Não haverá atendimento no dia 2 de janeiro.

– Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

– Creches municipais: atividades paralisadas de 23 de dezembro a 2 de janeiro de 2022. A partir do dia 3, todas as unidades funcionarão normalmente.

– Departamento de Promoção Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Salão da Terceira Idade, Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e Espaço do Empreendedor: atividades interrompidas entre 19 de dezembro e 13 de janeiro.

– Paço Municipal: atendimento encerrado às 13h de 23 de dezembro e retomado em 3 de janeiro.

– Transporte público: circulação normal.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: interrupção nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

