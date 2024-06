Morungaba Rodeo Fest é no próximo final de semana

O evento se tornou a festa mais esperada do ano pelo público morungabense

A Estância de Morungaba celebra 136 anos no dia 29 de junho e preparou um calendário repleto de atrações que começou no início deste mês e prossegue com atividades variadas até julho. O momento mais esperado da programação é na próxima semana, com a realização do Morungaba Rodeo Fest/34ª Festa do Peão.

O evento ocorre no Centro de Eventos e Morungaba (CEM) e é promovido pela prefeitura, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. A primeira noite de festa é na próxima quinta-feira, 27, tem entrada franca e contará com diversas atrações. A abertura oficial sempre atrai um grande público e traz um grande show piro-musical, além da tradicional bênção dos peões e a apresentação da Corte do Rodeio.

Abrindo a série de atrações sertanejas, o show de Leo e Raphael promete agitar a festa com seus hits dançantes. Na noite da sexta-feira, 28, a entrada é 1Kg de alimento não-perecível e o rodeio prossegue com o show de Antony e Gabriel.

A dupla Pedro Paulo e Alex e o “DJ Kevin são os destaques do rodeio no sábado, 29, dia do 136º aniversário de Morungaba. Nesta noite, a entrada também é 1Kg de alimento.

Fechando a edição da Festa do Peão deste ano, as atrações do último dia de evento, domingo, 30, começam mais cedo, às 12h, no “Domingo da Família”. O último dia de rodeio é uma oportunidade de os visitantes assistirem às provas na arena durante o dia com toda a família, principalmente as crianças, e à noite o show da dupla Felipe e Rodrigo encerra a programação da festa.

Confira a programação

Quinta-feira, 27: Léo e Raphael – Entrada Franca

Sexta-feira, 28: Antony e Gabriel – Entrada 1 kg de alimento não perecível

Sábado, 29: Pedro Paulo e Alex – DJ Kevin – Entrada 1 kg de alimento não perecível

Domingo, 30: Felipe e Rodrigo – Entrada franca Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

