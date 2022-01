Mobilidade Urbana interdita trecho da rua na Nova Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna definiu as datas que serão divulgados os resultados do ProUni Municipal 2022. Os mais de 600 inscritos devem ficar atentos às listas, aos prazos para entrar com recurso caso seja necessário.

Primeiramente a secretaria municipal de Educação divulgará a lista dos candidatos aptos e não aptos a participarem do programa no dia 18 de janeiro. Em 19 e 20 de janeiro quem for considerado não apto poderá entrar com recurso.

A segunda lista preliminar com os indeferidos sairá no dia 25 e eles poderão entrar com recurso nos dias 26 e 27 de janeiro. A forma como o processo poderá ser feito será divulgada em breve.

O resultado final do ProUni será divulgado pela Prefeitura de Jaguariúna no dia 01 de fevereiro.

PROUNI MUNICIPAL

O ProUni Municipal é um programa de concessão de bolsas de estudo do ensino superior que beneficia exclusivamente os moradores de Jaguariúna oferecendo bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades em faculdades da UniFAJ.

Anualmente são oferecidas 500 bolsas. Desde a sua criação, mais de 6 mil estudantes já foram beneficiados com o Prouni Municipal.