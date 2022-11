Meio Ambiente alerta: Bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser vacinados contra a febre aftosa

Estudantes de Jaguariúna interessados em cursar a Etec “Euro Albino de Souza”, em Mogi Guaçu, têm até as 15h desta sexta-feira, 18, para fazer as inscrições para o Vestibulinho para o primeiro semestre de 2023.

Estão abertas inscrições para os cursos técnicos de Administração (noturno), com 40 vagas, e de Logística (noturno), com vagas remanescentes.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. As provas do Vestibulinho acontecem no dia 18 de dezembro, às 8h.

