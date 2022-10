Medicina do Grupo UniEduK conquista o bicampeonato do ‘Dia D de Doação’

Felício Ramuth esteve reunido com autoridades e sociedade civil para ouvir os anseios do município

Vice de Tarcísio de Freitas – Na quinta-feira, 13, o candidato a vice da chapa de Tarcísio de Freitas, Felício Ramuth (PSD), visitou Jaguariúna. Felício esteve na prefeitura e participou de roda de conversa com o prefeito, vereadores e líderes da sociedade civil, na Rádio Nova FM e também na Padaria Gottardo a convite do vereador municipal, Ton Proêncio.

“Muito bom saber do comprometimento do candidato a apoiar a educação empreendedora nas escolas e trabalhar para simplificar o ambiente de negócios para as pessoas trabalharem e produzirem riqueza no nosso estado de São Paulo”, diz o vereador que atua fortemente em políticas que ajudem o empreendedor.

O prefeito Gustavo, por sua vez, clamou por questões habitacionais para melhorar a vida do jaguariunense. “Conversamos muito sobre o futuro de São Paulo e reforcei a minha convicção de que eles são os mais preparados para administrar o nosso estado”, afirma.

Anteriormente, os prefeitos do MDB no estado de São Paulo, liderados pelo prefeito Gustavo declararam o apoio ao candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30 de outubro. O partido tem 58 prefeitos em São Paulo, quase 10% do total do estado.

“Seu apoio é muito importante pela experiência por tudo aquilo que você já realizou como homem público”, agradece Felício. “Essa união com os prefeitos vai ser fundamental para construir um estado melhor”, destaca o candidato a vice-governador.

Sobre Felício

De janeiro de 2017 a março de 2022, Felício Ramuth foi prefeito de São José dos Campos, a quinta cidade mais populosa do estado. Deixou o cargo para se candidatar ao executivo estadual nas eleições de 2 de outubro. Mas dois meses antes de sair da prefeitura, mudou de partido. Em janeiro, migrou do PSDB, sigla à qual foi filiado por 28 anos, para o PSD, a convite do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

