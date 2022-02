Mariana dos Santos conquista o segundo lugar em Prova dos Três Tambores em Jaguariúna

Neste momento não há a opção do ensino remoto; Protocolos sanitários serão adotados para o retorno

O início das aulas do ano letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino de Pedreira tem início na quarta-feira, 02. Após planejamento e organização, as escolas estão aptas para os 200 dias letivos, com protocolos sanitários que visam evitar a contaminação dos alunos e equipes pela Covid-19 ou da gripe H3N2.

Levando em consideração as formas de contágio da Covid-19 e gripes em geral, há a necessidade de manutenção das medidas de prevenção que já vinham sido tomadas em 2021, incluindo aferição de temperatura na entrada da escola, disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos e utilização de máscara por todos os funcionários, famílias e alunos. “Todos os servidores municipais já receberam pelo menos duas doses das vacinas contra a Covid-19 e as crianças também já estão sendo imunizadas, sendo assim, não haverá a opção do ensino remoto neste momento na Rede Municipal de Pedreira, a menos que o médico da criança ateste a necessidade”, explica o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Para a secretária de Educação, Mariângela de Oliveira Rodrigues, este deve ser um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. “Seguindo o protocolo de segurança contra o coronavírus, realizamos encontros com nossos professores e sentimos uma grande motivação para este ano. Nosso desejo é que até o final do ano, nossas escolas sejam ambientes acolhedores, encantadores e claro, de muitas descobertas e troca de conhecimentos”, diz a secretária. “Os professores das escolas municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental já planejaram as ações a serem desenvolvidas, as escolas estão organizadas e prontas para receber os alunos”, finaliza