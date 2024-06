Lançamento do 4º Festival Gastronômico terá pratos exclusivos e shows ao vivo em Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura acontece dia 24 de junho, em comemoração aos 100 anos da Corporação Musical

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo, anuncia a participação especial de Pedro Leonardo e da dupla Marcio e Gustavo no Arraiá Sinfônico, evento que celebra o centenário da Corporação Musical 24 de Junho. O show contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem ao lado de grandes nomes da música sertaneja.

Com entrada gratuita, o concerto está marcado para o dia 24 de junho, a partir das 19h, com estrutura montada no Balneário Municipal. O show integra a Rota do Arraiá, promovida pela EPTV Campinas.

Pedro Leonardo

Pedro Leonardo Costa é cantor e apresentador de TV. É filho mais velho do cantor sertanejo Leonardo e ex-membro da dupla Pedro & Thiago.

Em 2002, lançou junto com seu primo Thiago o álbum “Toque de Mágica”, tendo a faixa de mesmo nome, pela qual ganharam disco de platina. Desde outubro de 2015, é apresentador do programa Mais Caminhos, da EPTV, nas regiões das cidades de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e sul de Minas Gerais.

Marcio e Gustavo

A dupla Marcio e Gustavo se uniu em 2016, quando lançou o CD “Copos em vão”. O álbum teve sucesso garantido com as músicas “Copos em Vão” e “KKK” que ficaram entre as músicas mais executadas nos estados de SP, MG, SC, PR e RS.

No ritmo do novo disco, em 2018, a dupla lançou o Projeto NOVOS TEMPOS trazendo inovação ao mercado da música brasileira com os sucessos “Delegado”, “Raparigueiro” e “Para Sanar El Sufrimiento”. Com uma produção jamais vista, contaram com a dupla César Menotti e Fabiano na música “Chuvinha de Arroz”, Pedro Leonardo cantando “Sinal Verde” e também a dupla Durval e Davi com o clássico “Cópia da Chave”. Em 2019 lançaram o Projeto NOVOS TEMPOS, que levou os shows para todo o Brasil com a participação de Pedro Leonardo.

De 2020 a 2022 a dupla gravou três projetos:

– DVD Nossa Verdade com participações especiais de Pedro Leonardo e Edson e Hudson.

– DVD Novos Tempos Ao Vivo em São Paulo. O trabalho foi gravado em 2019 no Allianz Parque para mais de 50 mil expectadores. O Projeto contou com a participação de Pedro Leonardo.

– O Sertanejo e a sua História. Como amantes da música sertaneja, a dupla lança o projeto para teatros de todo país, a fim de contar e cantar a história desse gênero de forma dinâmica.

Arraiá Sinfônico

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de grandes nomes do sertanejo

Data: 24/06 (segunda-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Balneário Municipal

Entrada gratuita

