Jovem de Holambra estreia nesta quarta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Feira noturna mais saborosa da região, a Quinta-Feira de Sabores de Holambra, entra em clima de Natal esta semana e irá sortear mais de R$2 mil em prêmios. Segundo a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, serão sorteados 5 vales-compras em produtos vendidos por integrantes da feira participantes da ação. O valor total da premiação ultrapassa R$ 2 mil.

“Essa é uma maneira de celebrar a retomada da atividade e agradecer as pessoas que nos prestigiam”, disse. Para concorrer é preciso seguir o Instagram da feira, o @quintafeiradesaboresdeholambra, curtir o post oficial do Sorteio de Natal e marcar, no mínimo, dois amigos nos comentários.

O sorteio, ainda de acordo com a diretora, será realizado nesta quinta-feira, 23, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Instagram da feira. “O premiado não precisará estar presente, mas terá que retirar, pessoalmente, o prêmio na feira na semana seguinte. Caso isso não aconteça, um novo sorteio será realizado”, explica.

A primeira feira noturna da cidade é realizada todas as quintas-feiras, das 17h às 22h, no entorno da Praça dos Imigrantes, próxima à caixa d’água do bairro. A entrada é gratuita. Além de barracas tradicionais como as de frutas, verduras e legumes, são comercializados produtos como temperos, itens alimentícios típicos de Minas Gerais e do Nordeste do país, grãos e embutidos. A atração conta também com uma grande variedade de opções gastronômicas.