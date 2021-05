Jovem colunista itapirense é indicado ao Prêmio iBest 2021 em 3 categorias

Colunista de cinema e entretenimento, Vanderlei Tenório, foi indicado ao Prêmio iBest 2021, em 3 categorias. Ele concorre na categoria ‘‘Notícias e Jornalismo’’, e sua página ‘Cinema e Geografia’ está concorrendo em duas categorias – ‘‘Cultura e Curiosidades’’ e ‘‘Cinema, TV e Streaming’’.

Desde 2020, Tenório escreve sobre cinema para sites, jornais, revistas e portais. O jovem é colunista do jornal palmeirense ‘Tribuna do Sertão’, do portal carioca ‘O Estado RJ’ (OERJ), e do maceioense ‘082 Notícias’, do site ‘Eu Sem Fronteiras’, e também é colaborador da ‘Revista Alagoana’ e do jornal paulista ‘Tribuna de Itapira’.

O Prêmio iBest está com votação aberta para o grande público dizer quem merece ir para o Top10, e vocês podem votar no Tenório até o dia 30 de maio. O processo da premiação possui diversas etapas que se encerram no dia 08 de novembro deste ano, e os vencedores serão divulgados até o dia 12 do mesmo mês. Cada contribuição conta muito, e vocês podem ainda compartilhar sua escolha nas redes sociais para convidar seus amigos a votar no Tenório.

Tenório está concorrendo com nomes como: Sonia Abrão, Tarcisio Dias, Rapha Prado, David Dukki e Larissa Balieiro. Veículos de imprensa como Jovem Pan, Canaltech, Portal Macuxi, Rede Praia Grande, TV Barbacena, Correio do Interior, Aos Fatos, Portal Tô na Mídia, Mato Grosso em Destaque, além de iniciativas como Gay Blog BR, Esportes Brasília, Agricultura e Negócios, Você Sabia Futebol, Programa Direção Sobre Rodas e Manos e Manas. Nesta edição, Vanderlei é um dos mais jovens a concorrer na categoria ‘‘Notícias e Jornalismo’’. Vale a pena dar uma força para ele.

Um detalhe: vocês podem votar de novo a cada 24 horas. Ou seja, uma vez por dia vocês podem dar uma força para o Tenório fazer parte do Top10. Em resumo, a votação é diária, por isso, votem muito para o Tenório permanecer na seleção do iBest. E não deixem de segui-lo no Instagram (@tenorio__jr).

Link para votar no Tenório: vote.premioibest.com/votacao/noticia-jornalismo