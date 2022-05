Jaguariúna realiza 2º mutirão da Saúde para exames ginecológicos neste sábado

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 28, o segundo Mutirão da Saúde com o objetivo de atender mais pacientes e reduzir a fila de espera. Os atendimentos serão na área de ginecologia, desta vez nas unidades básicas de saúde (UBSs) Cruzeiro do Sul e Florianópolis, das 7h às 19h.

Na UBS Cruzeiro do Sul, o atendimento também vai abranger os moradores dos bairros Roseira de Baixo e Roseira de Cima, que já podem fazer o agendamento nas unidades de saúde desses bairros. Na UBS Florianópolis, os atendimentos também se estenderão aos moradores do Nova Jaguariúna, que podem realizar o agendamento nesta unidade.

Quem preferir, pode fazer o agendamento da consulta para o Mutirão da Saúde pelo aplicativo “CCC Jaguariúna”, que pode ser baixado gratuitamente nas versões para Android ou IOS.

No último sábado, a Secretaria de Saúde realizou o primeiro Mutirão da Saúde, também com serviço ginecológico, quando 150 mulheres foram atendidas na UBS Miguel Martini. Além de passar pelo médico, as mulheres também realizam exames preventivos. Novos mutirões ainda deverão ser feitos ao longo dos próximos meses, conforme a necessidade.

De acordo com a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o objetivo dos mutirões é amenizar os impactos caudados pela pandemia. “Os mutirões são uma forma de atender a população e dar conta do crescimento da demanda”, disse.

CÂNCER BUCAL

A segunda edição do Mutirão da Saúde também vai contar com o serviço odontológico de prevenção ao câncer bucal, na campanha Maio Vermelho. Equipes de saúde bucal estarão nas UBSs Cruzeiro do Sul e Florianópolis realizando avaliação nos pacientes com o objetivo de prevenir o câncer bucal.