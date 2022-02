Jaguariúna imunizou 40% das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid em três semanas

Em três semanas, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou um total de 2.389 crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19. O número corresponde a 40,4% do público estimado, que é de 5.900 crianças. A vacinação desse público infantil em Jaguariúna começou no último dia 18 de janeiro.

O índice continua abaixo da meta de no mínimo 90% do público-alvo vacinado. No sábado, 05, a campanha de vacinação “Dia C” em Jaguariúna, voltada exclusivamente a crianças nessa faixa etária, aplicou 240 doses nas UBSs (unidades básicas de saúde) Cruzeiro, Fontanella e Florianópolis.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, ressalta a importância dos pais e responsáveis levarem as crianças para vacinar contra o coronavírus. “Os números mostram que mais de 80% das pessoas internadas hoje por complicações da Covid-19 em todo o Estado não tomaram a vacina ou estão o esquema vacinal incompleto. Isso comprova a eficácia e a proteção que a vacina traz para a população. E agora é a vez das crianças receberem as doses”, disse a secretária.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos continua sendo realizada realizada de segunda a sexta-feira, sempre das 13h às 16h, nas UBSs Nova Jaguariúna, Miguel Martini, XII de Setembro, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Cruzeiro do Sul.

Os pais ou responsáveis devem levar os seguintes documentos da criança: carteira de vacinação, documento com foto ou certidão de nascimento, CPF e Cartão Cidadão.

O Governo do Estado também orienta o preenchimento de um pré-cadastro, que é opcional, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o link https://www.vacinaja.sp.gov.br/, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.

Foto: Ivair Oliveira