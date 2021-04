Jaguariúna antecipa férias escolas para mês de maio e prevê retomada de aulas presenciais em junho

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai antecipar as férias escolares do mês de julho para o mês de maio. O objetivo é não interromper o trabalho pedagógico após a retomada das aulas presenciais no município, que deve ocorrer em junho.

Segundo a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão, a participação dos alunos nas aulas presenciais será opcional, ou seja, os pais quem decidem se querem os filhos nas salas de aulas ou se continuam apenas no ensino remoto.

“Nossas escolas estão preparadas para a retomada das aulas presenciais no mês de junho, seguindo o Plano São Paulo. Estamos fazendo investimentos na área tecnológica com aquisição de notebooks, servidores e roteadores para proporcionar o ensino híbrido (presencial e remoto) aos nossos alunos”, explica a secretária, Cristina Catão.

Ainda de acordo com a secretária, todas as informações sobre a retomada das aulas presenciais serão passadas no final do mês de maio pelas equipes gestoras das unidades de ensino.