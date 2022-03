Inscrições para o vestibular da Univesp podem ser feitas até o dia 25 de abril

Ação acontece no dia 02 de abril e pretende arrecadar 7 toneladas de alimentos que serão doados para famílias em situação de insegurança alimentar

Em mais uma ação social de apoio à sociedade, a Ambev vai realizar a 2ª edição do Sempre Juntos Day, agora em Jaguariúna. A cidade se prepara para arrecadar mais de sete toneladas de alimentos não perecíveis no sábado, 02, das 9h às 14h, na Estação Maria Fumaça. As doações serão enviadas à CUFA Campinas, que destinará os alimentos a instituições de Jaguariúna. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura da cidade.

O Sempre Juntos Day será realizado para os moradores da cidade maiores de 18 anos e a expectativa é trocar sete mil unidades de cerveja por sete toneladas de alimento. Para participar da campanha, os consumidores devem levar um quilo de alimento não perecível (como arroz, macarrão, feijão etc.) para cada cerveja que desejam trocar, sendo limitado ao máximo de quatro garrafas por pessoa. A cerveja será entregue em temperatura ambiente, para que o consumidor possa aproveitá-la somente em casa, e o documento de identidade original com foto será exigido no momento da troca da cerveja para garantir a maioridade dos participantes.

Uma nova cerveja, uma nova oportunidade para as famílias.

A campanha surge dando continuidade à primeira edição do Sempre Juntos Day, que aconteceu no Rio de Janeiro em setembro de 2021. Foi lá, inclusive, onde a receita dessa cerveja especial e exclusiva foi desenvolvida.

“Criamos uma cerveja com a cara do Brasil, utilizando ingredientes nacionais de muita qualidade. Os participantes da ação podem esperar por uma cerveja puro malte na pegada mais craft, com malte pilsen e malte carahell, com fermento único, casca de laranja e um dry-hopping de lúpulo brasileiro, com parte dele cultivado na nossa fazenda em Santa Catarina”, explica o mestre-cervejeiro da companhia, Renato Correia dos Reis.

Serviço | Sempre Juntos Day

Data: 2 de abril de 2022, sábado

Horário: das 9h às 14h (ou enquanto durarem os estoques)

Onde: Estação Maria Fumaça, Jaguariúna

Informações em geral: Para participar do Sempre Juntos Day, é necessário portar pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, além de ser maior de 18 anos. A ação é limitada ao estoque do ponto de troca, obedecendo à ordem de chegada na fila de troca.