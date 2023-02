Imposto de Renda 2023: com regras definidas, empreendedor já deve se preparar para declaração

O trio hidratação, alimentação e moderação deve acompanhar os foliões que querem aproveitar a festa com mais respeito e segurança

Depois de uma demanda reprimida de dois anos de pandemia, a folia de Carnaval retorna como uma das festas mais esperadas do ano. E, para fazer parte de um Carnaval de sucesso, a Ambev aposta no consumo responsável de álcool como um dos principais pilares.

Nos blocos de rua, na avenida, nos camarotes ou festas, uma coisa é inegociável: diversão com responsabilidade e respeito – e isso passa pelo consumo responsável de bebidas alcoólicas. Para promover a moderação, a Ambev, com suas marcas Brahma e Beats, vai levar ativações e experiência para os foliões em todo o país.

Brahma, a cerveja oficial do Carnaval de rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis, além de apoiar o trabalho de mais de 30 mil trabalhadores ambulantes e fornecer os kits com materiais de vendas, fez um treinamento obrigatório sobre temas relevantes como o consumo responsável de bebidas alcoólicas e enfrentamento ao assédio, junto com a Think Olga, consultoria de inovação social que ajuda a criar soluções para as desigualdades de gênero.

LEIA TAMBÉM:

A marca vem promovendo ações de conscientização em outros grandes eventos, como a Copa do Mundo e os tradicionais rodeios que acontecem ao redor do país. Exemplo dessas ativações é o “Minuto da Moderação”, com a distribuição de água mineral ao público, que agora chega aos Camarotes Brahma do Carnaval deste ano. Além disso, a Ambev também transmitirá um vídeo de conscientização com dicas e orientações para que o público possa aproveitar a folia de forma equilibrada. O conteúdo estará disponível no perfil institucional da companhia durante o carnaval.

Já Beats, que há alguns anos promove ações de consumo moderado entre os jovens, vai usar o conceito “Paradinha Beats!”. Neste carnaval, a marca será a grande apoiadora de todas as paradinhas, que vão lembrar as pessoas de pararem para beber água e se alimentarem bem.

Para que a festa dure mais e seja equilibrada, On By Beats volta à cena como uma barrinha prática, menos volumosa em comparação com refeições tradicionais, nutritiva (157 kcal a unidade), e sendo uma ótima alternativa para promover a saciedade dos foliões. Resultado do trabalho do Smart Drink LAB da Ambev, a barrinha foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo (RS) e demonstrou ser eficiente especialmente quando há o consumo de álcool. Serão distribuídas mais de 60 mil barrinhas On By Beats pelos trios e blocos de rua patrocinados pela marca.

Além disso, a Ambev realizou uma parceria com a Neli Pereira, consultora de mixologia e brasilidades, para compartilhar com os foliões diversas dicas de moderação para o carnaval e receitas de drinks sem álcool para que aproveitem a festa da melhor forma.

LEIA TAMBÉM:

“Vamos aproveitar a retomada oficial do Carnaval e a grande expectativa do público para falar de moderação. Nossas marcas vão incentivar o consumo responsável de álcool em todos as cidades onde estamos presentes, para impactar ainda mais pessoas”, destaca Rodrigo Moccia, Diretor de Relações Institucionais e responsável pela agenda de Consumo Moderado na Ambev.

Mais de 20 anos de Moderação

Com sua plataforma de consumo moderado rodando por todo Brasil há mais de duas décadas, a Ambev trabalha com um objetivo claro: compartilhar com seus consumidores a importância da cultura de moderação da bebida alcoólica. Para se ter ideia, em menos de dois anos a companhia cumpriu o compromisso público de impactar mais de 2,5 milhões de pessoas com a sua plataforma de moderação.

De lá para cá, a Ambev investiu desde treinamentos dentro de universidades até campanhas públicas, mudança nas embalagens e inovação dos seus produtos. Entre 2009 e 2015, a companhia realizou parceria com órgãos públicos, ONGs, bares e restaurantes para o combate do consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, além de ações focadas em segurança viária. Em 2020, lançou uma plataforma de moderação aberta ao público, na qual as pessoas podem fazer um raio-x da sua relação com a bebida e mudar hábitos.

Além disso, a companhia lançou, em 2021, a Smart Drink LAB, uma área de inovação dedicada a traduzir os conceitos de moderação em tecnologia e ciência. E, anualmente, a Ambev também celebra o seu tradicional Dia de Responsa, com várias ações ao redor do país, promovendo o diálogo sobre autoconhecimento, sobretudo quanto ao consumo moderado, e a inovação.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui