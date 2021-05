Hospitais de Jaguariúna e Mococa recebem obras da CPFL Santa Cruz que vão gerar economia nas contas de energia

Instalação de usinas solares fotovoltaicas e repaginação da iluminação interna com lâmpadas de LED deve ajudar nas finanças dos hospitais e garantir um atendimento melhor para à população

A CPFL Santa Cruz começou, neste mês, as obras de eficiência energética no Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna, e na Irmandade Santa Casa de Mococa, com um investimento total da companhia de R$1,2 milhão. A empresa instalará usinas solares fotovoltaicas e substituirá as atuais lâmpadas por modelos LED, mais modernos e econômicas.

Em Jaguariúna, a usina solar terá 170kWp de capacidade e pode gerar uma economia anual correspondente ao consumo de 76 casas. A iluminação do hospital vai ganhar 1.268 novas lâmpadas de LED, em um investimento total de R$765 mil.

Em Mococa, a Santa Casa da cidade vai ganhar uma usina com capacidade de geração de 102kWp, uma economia de energia de 159,1 MWh por ano, correspondente ao mesmo que 67 casas consumindo energia durante 12 meses. O investimento nesta obra será de R$459 mil. Ambas as obras serão entregues no segundo semestre deste ano.

“Esse tipo de projeto impacta positivamente a comunidade local e de cidades próximas que dependem desses hospitais. Além de receberem um sistema mais robusto e eficiente de energia, que gera uma imensa cadeia de benefícios econômicos e ambientais, a instituição consegue equilibrar suas finanças e direcionar melhor seus recursos a setores com mais prioridades. É uma esperança a mais para os profissionais de saúde e a população para superarmos da melhor forma possível esse momento de pandemia”, afirma o gerente de Eficiência Energética da CPFL, Felipe Henrique Zaia.

A ação faz parte do pilar Valor Compartilhado do plano de sustentabilidade da empresa, que prevê aplicar até 2024 mais de R$1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. A iniciativa também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, mais especificamente ao objetivo 3: Saúde e Bem Estar do qual o presidente da companhia, Gustavo Estrella, é embaixador pelo programa Liderança com Impacto.

CPFL nos Hospitais. A CPFL Energia já beneficiou mais de 100 hospitais até março de 2021. Até o final deste ano, a meta é alcançar 200 instituições com investimento de mais R$70 milhões. O programa conta com três frentes de trabalho: ações de eficiência energética, investimento na melhoria dos hospitais e um programa de doação em conta de energia para hospitais.

O primeiro pilar de eficiência energética conta com investimento de até R$150 milhões nas quatro distribuidoras do Grupo CPFL – CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE – e atenderá até 200 hospitais. Ao final do Programa é esperado que os hospitais economizem aproximadamente R$18 milhões por ano em suas contas de energia.

O segundo pilar desse Programa dará continuidade a uma iniciativa conduzida pelo Instituto CPFL. Por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e dos Conselhos Municipais do Idoso (CMI), o Instituto CPFL vem investindo na melhoria das condições dos hospitais. O objetivo deste pilar é ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis, e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.

Desde 2018, estão em andamento investimentos que somam R$ 7,3 milhões e incluem melhorias nos hospitais do Instituto do Câncer (Fortaleza – CE), Hospital Fornecedores Cana Piracicaba (SP), Hospital Infantil Varela Santiago (Natal – RN), Hospital de Caxias do Sul (RS), Hospital do Câncer de Barretos (SP) e Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi de Veranópolis (RS). Desde o início do programa, as ações do Instituto CPFL beneficiaram 84 instituições e 340 mil pessoas.

O terceiro pilar do Programa CPFL nos Hospitais permite aos clientes realizar doações para os hospitais por meio da conta de energia. Isso aumenta a arrecadação dos hospitais e Santas Casas, permitindo investimentos na melhoria das condições de atendimento. A CPFL Total – empresa do Grupo CPFL Energia – oferece esse serviço para 94 hospitais nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Essa iniciativa de doação arrecada, em média, R$ 3,7 milhões por ano, recursos que auxiliam a gestão diária dos hospitais participantes.