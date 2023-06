Hortitec 2023 espera alcançar R$400 milhões em negócios

Mais importante exposição do setor hortifrutícola da América Latina chega à 28ª edição e acontece de 21 a 23 de junho, em Holambra. A estimativa do evento é atrair 32 mil visitantes, a maioria produtores de flores, frutas, hortaliças e florestais

Nada substitui o “olho no olho” na hora de fechar bons negócios. É nesta vibe que as 490 empresas expositoras, do Brasil e do exterior, estão organizadas para receber os 32 mil visitantes aguardados para a 28ª HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que acontece de 21 a 23 de junho, em Holambra. A volta dos eventos presenciais, agora sem restrições, aumenta muito a possibilidade de negócios, pois, a partir da interatividade, surgem oportunidades além daquelas que o visitante está buscando. A expectativa é que a Hortitec 2023 movimente cerca de R$400 milhões de reais nos três dias da exposição e no período pós-evento, volume que representa 35% acima do alcançado em 2022.

LEIA TAMBÉM:

“O encontro ou o reencontro com um colega de mercado, uma troca de informação ou de experiência, oportunidades para sanar dúvidas junto aos expositores sobre inovações, produtos e tecnologias são vantagens que só acontecem nos encontros presenciais, pois dão maior segurança aos produtores e profissionais do agro para investirem no futuro dos seus negócios”, comenta Renato Opitz, diretor geral do evento.

Público visitante especializado

Considerado o maior evento hortifrutícola da América Latina, a Hortitec reúne produtores, profissionais do setor e representantes institucionais de toda a cadeia produtiva. O público visitante, formado por produtores dedicado à produção de flores, frutas, hortaliças e florestais e demais profissionais do setor, é convidado pelas empresas expositoras, formando-se o ciclo virtuoso de trocas de informações, novos clientes e bons negócios.

Soluções para desafios da cadeia produtiva

Os grandes desafios do setor são discutidos nos estandes, nos painéis de debate e em reuniões setoriais. A questão da rastreabilidade dos produtos hortifruti, por exemplo, foi tema de reunião em 2022 e deverá estar na pauta em 2023 também, pois ainda representa um obstáculo para muitos produtores. Daí a importância de conhecer tecnologias e métodos que podem contribuir neste e nos demais processos, além de outros desafios que vão do plantio à mesa do consumidor, como perdas no transporte e armazenamento.

Serviço: 28ª Hortitec

Data: de 21 a 23 junho de 2023

Horário: 21 e 22, das 9h às 19h.

Local: Pavilhão de Exposições da Expoflora, Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra

Ingressos: R$ 50 /inteira e R$ 25/estudantes

Informações adicionais: no site www.hortitec.com.br ou pelo telefone (19) 3802-4196.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui