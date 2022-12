Holambra transmite jogos de Brasil e Holanda em telão na Praça dos Pioneiros

A Prefeitura de Holambra transmite a partir desta sexta-feira, 09, os jogos de Brasil e Holanda na Copa do Mundo do Catar. Com telão em LED de 8m² e sonorização montados no palco do Natal Mágico, a estrutura exibirá todas as partidas até a grande final – claro, desde que pelo menos uma das seleções avance até a decisão, marcada para o dia 18. Todos os eventos terão acesso gratuito e serviço de alimentação acessível a partir dos quiosques existentes na Praça dos Pioneiros.

O primeiro confronto a ser transmitido será entre Brasil e Croácia, em jogo válido pelas quartas de final do torneio, às 12h. Mais tarde, às 16h, Holanda e Argentina se enfrentam por uma vaga nas semifinais, também com projeção ao vivo no local.

Esse é o segundo evento de transmissão ao vivo de jogos da Copa do Mundo em Holambra. O primeiro, em 2014, com a competição acontecendo no Brasil, uniu as torcidas laranja e verde e amarela na Rua da Amizade ao longo do torneio.

“A Copa desta vez é no Catar, mas a intensidade da torcida segue a mesma. O evento será uma oportunidade de somar energia positiva em favor da seleção e também da Holanda, com história tão presente e decisiva em nossa cidade”, ressalta Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura.

Se ambos os times vencerem nesta sexta, o clima de torcida conjunta deve mudar: quis o destino que a semifinal, neste caso, fosse justamente entre Brasil e Holanda, com jogo marcado para a próxima terça-feira, 13. Transmissão e emoção garantidas na Praça dos Pioneiros.

