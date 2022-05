Holambra recebe novo caminhão pipa ao município

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber três sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de maio. Elas ocorrem sempre às 19h por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Serão disponibilizados 30 assentos por exibição. Recomenda-se, se possível, agendamento antecipado, disponível por meio do telefone (19) 3802-4423 ou presencialmente.

No dia 11 será exibida a animação “Aladdin”, um jovem que liberta o gênio da lâmpada e tem seus desejos atendidos. Porém, ele logo descobre que existem outros planos para essa magia. A classificação indicativa é livre.

Na quarta-feira seguinte, dia 18 de maio, entra em cena o “O Iluminado”. Voltado para pessoas acima de 16 anos, o longa conta a história de Jack Torrance, que aceita ser caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa, Wendy, e o filho, Danny. O garoto logo começa a ser atormentando por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras.

Para fechar as exibições do mês, no dia 24 de maio será vez de mais uma animação: Mulan. A jovem chinesa não se encaixa na sociedade e teme que seu pai, um homem doente, seja convocado para lutar na guerra que se aproxima. A garota então se disfarça de homem e assume o posto de seu pai no exército. Acompanhada por seu dragão Mushu, Mulan parte para a linha de batalha, faz amizade com os outros soldados e usa sua inteligência para ajudar a combater a invasão dos hunos enquanto luta para esconder sua verdadeira identidade. Mais uma opção livre, indicada para toda a família.

“A reserva dos lugares pode ser feita presencialmente, na Biblioteca, ou pelo telefone até o dia da exibição ou o preenchimento dos lugares disponíveis. Nosso objetivo é garantir a segurança e o conforto de todos”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.

