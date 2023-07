Holambra passa a contar com pontos subterrâneos de entrega de material reciclável

“A função que exerço atualmente é totalmente ligada ao curso realizado. Consegui o emprego pouco tempo depois do término. A atividade foi um diferencial em meu currículo”, conta, orgulhosa, a auxiliar de escritório Isabela Madureira. Ela foi uma das participantes do curso de Assistente Administrativo oferecido, no ano passado, pelo Fundo Social de Holambra em parceria com o Senac Mogi Guaçu e com apoio do Departamento Municipal de Promoção Social. Aos 18 anos, a jovem já havia trabalhado em lojas de roupas, mas se interessou pela área administrativa por causa da mãe, Isabel, que atua no segmento há mais de uma década.

Foi ela, aliás, quem teve interesse em participar das aulas, para reciclagem de conhecimentos, e acabou incentivando a jovem a acompanhá-la, o que fez Isabela se encantar ainda mais pelo setor. “O curso trouxe muitos valores e conhecimentos. A cada aula foram estudados assuntos interessantes e realizadas atividades que me agregaram muito. Hoje, vejo o que foi estudado no meu dia a dia”, disse a garota.

LEIA TAMBÉM:

Ela reforça a importância da ação e destaca alguns pontos do processo. “É uma iniciativa maravilhosa e uma oportunidade muito boa para os cidadãos. A professora é capacitada e amável, o ambiente da sala e as refeições todas as noites foram diferenciais notáveis, além de todo o conhecimento recebido”, contou a moradora do Jardim Flamboyant.

“Ficamos muito orgulhosos de ver que iniciativas como esta fazem a diferença e são capazes de transformar vidas”, pontuou a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato. “Estamos com inscrições abertas para um novo curso. Faço um convite para que os jovens holambrenses, em especial, se espelhem na história de sucesso da Isabela e participem. Para que deem o primeiro passo em busca de capacitação”.

Além do curso profissionalizante de “Assistente Administrativo”, também foi oferecido durante o ano passado, gratuitamente, em parceria com o Senac Mogi Guaçu, uma das mais reconhecidas instituições de formação técnica e profissional da região, o curso de “Preparação para o Mundo do Trabalho”. A cerimônia de formatura das atividades, com entrega de certificado para 27 holambrenses, foi realizada no dia 30 de março deste ano e contou com a participação da presidente do Fundo Social, do vice-prefeito Miguel Esperança e sua esposa Ivone, do coordenador de cursos do Senac Mogi Guaçu, Jonathan Luiz Tavares da Silva, e da diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri.

Inscrições abertas para curso profissionalizante de Operador de Caixa

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito profissionalizante de Operador de Caixa. Podem participar da atividade holambrenses que tenham o Ensino Fundamental Completo. É preciso manifestar interesse no Departamento Municipal de Promoção Social, que fica na Rua Solidagos, 99. O atendimento é realizado das 8h30 às 11h e entre 13h30 e 16h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e documento pessoal com foto. As vagas são limitadas. As aulas ocorrerão entre 7 de agosto e 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h na Escola Municipal Parque dos Ipês.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui