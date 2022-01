Holambra abre processo seletivo para cadastro reserva de Merendeira

A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira, 10, edital de abertura de processo seletivo para cadastro reserva de Merendeira. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até o dia 17 de janeiro no Departamento Municipal de Educação, localizado na Rua Solidagos, 48, no bairro Morada das Flores.

O atendimento é realizado das 8h às 11h e entre 13h e 16h. Será necessário apresentar cópias do RG, do comprovante de residência e informar número de telefone para contato, além de endereço eletrônico e documentos que demonstrem tempo de serviço no cargo de Merendeira, Cozinheira ou Ajudante de Cozinha.

Segundo o edital, os documentos comprobatórios serão analisados por comissão designada pelo prefeito para esse fim. Ainda de acordo com o documento, podem se inscrever brasileiros que tenham 18 anos ou mais (na data de contratação) com Ensino Fundamental Incompleto. A remuneração é de R$1.386,90, acrescidos de auxílio alimentação no valor de R$270,89. A carga horária é de 44 horas por semana.

A diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, explica que o processo seletivo se faz necessário pois foram esgotadas as convocações de concurso público para estas vagas.

Informa ainda que a relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida ou indeferida será divulgada em 18 de janeiro e a classificação final dos candidatos no dia 20 – sempre no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, onde também encontra-se o edital completo.