Holambra abre agendamento online para vacinação de moradores a partir de 60 anos

A Prefeitura de Holambra abriu às 14h desta terça-feira, 04, o agendamento online para a vacinação contra a Covid-19 de moradores a partir de 60 anos que possuem Cartão Cidadão. O sistema deve ser acessado por meio do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba “Agendamento de vacinação”.

Para acessar a plataforma é necessário utilizar o número do Cartão Cidadão e, em seguida, inserir a data de nascimento, somente com números (exemplo: 01011960 ). Moradores que ainda não possuem o documento podem solicitá-lo no Centro de Referência da Assistência Social, que fica na Praça dos Pioneiros, na região central, das 8h às 11h30 e entre 13h e 16h.

“Quem tiver dificuldades para acessar o sistema de agendamento pode solicitar auxílio dos agentes de saúde no PSF mais próximo de casa”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. Ele explica ainda que, para receber a dose, é preciso ir até o local de vacinação no horário marcado, com um documento oficial com foto, Cartão Cidadão e o protocolo gerado no momento do agendamento. “Só serão imunizados os moradores que realizarem o agendamento. Para evitar aglomerações pedimos que respeitem o horário, cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levem acompanhante se realmente for necessário.”

Serão, no total, 440 vagas disponíveis nos dias 5 e 6 de maio, entre 7h e 16h. A aplicação das doses será realizada no Salão da Terceira Idade, localizado na Rua Muscaris, 99, no bairro Morada das Flores.

Até agora 1.477 pessoas acima de 63 anos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no município, o que corresponde a 65,46% da população desta faixa de idade.