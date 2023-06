Guarda Civil Municipal de Amparo celebra 54º aniversário e convida a população para ato solene em comemoração

A Prefeitura da Estância de Amparo inaugurou na manhã desta quarta-feira, 31, o Centro de Saúde da Mulher Beatriz Galvão de Campos Cintra. O local irá concentrar os atendimentos especializados para a saúde da mulher, como ginecologia e obstetrícia, sendo referência no município para a saúde feminina.

“Estamos finalmente entregando um espaço específico para a saúde da mulher. Nos próximos meses vamos ampliar esse serviço, trazendo a pediatria para cá, para entregar para a população feminina e pediátrica um serviço especializado, de melhor qualidade. Aqui vamos estar fazendo um serviço com todo o carinho. Era um sonho que hoje estamos concretizando”, destacou o secretário de Saúde Gilberto Ferreira.

LEIA TAMBÉM:

No espaço, localizado na Rua Prefeito Gustavo Vasconcelos, 137, no Centro da cidade, serão oferecidos atendimentos à mulher por meio de uma equipe especializada. No corpo de funcionários estarão três profissionais de ginecologia e obstetrícia, que atenderão demandas que envolvam avaliação ginecológica, suporte para exames laboratoriais, ultrassom, mamografia, biópsia, colocação de DIU, acompanhamento de gestação de alto risco e demais atendimentos relacionados à especialidade.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e as mulheres receberão encaminhamentos das unidades de saúde de referência para uso do serviço.

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) também atuará junto do espaço como referência técnica.

Rosani Aparecida Trombini, enfermeira e coordenadora do espaço, destacou a praticidade que o Centro de Saúde trará às mulheres. “É uma grande vitória para a população feminina de Amparo. Até então, essas mulheres eram atendidas na unidade do postão, agora, centralizando aqui, ficará mais fácil para elas, além de saberem onde buscar o serviço e tirar suas dúvidas”, frisou.

Os filhos de Beatriz Galvão de Campos Cintra, que dá nome ao local, também participaram da inauguração. Um deles, André Galvão de Campos Cintra, relembrou o legado da mãe, que já foi primeira dama do município e que agora eterniza dando o nome para o Centro de Saúde da Mulher. “É uma emoção indescritível. É algo que representa muito pra gente ter o nome da nossa mãe demonstrado para todo mundo, não só como mãe, mas como alguém que fez algo pela cidade de grande significância”, disse.

O Prefeito Municipal da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, lembrou que a inauguração faz parte de uma série de investimentos que a saúde do município está recebendo. Além disso, citou a celeridade da obra para que os atendimentos começassem no local o mais breve possível. “Isto é fazer história na cidade. A mulher necessita de atenção especializada e um local dedicado a elas, com especialistas de ponta, garantindo que suas vidas sejam protegidas e cuidadas da forma que merecem. Com um espaço físico específico, os atendimentos serão melhorados e ampliados, contando com equipamentos novos e de última geração, as mulheres terão mais conforto e praticidade para atender sua saúde, além de obterem atenção de uma equipe especializada no cuidado feminino”, enfatizou.

Serviço à mulher

O serviço de ginecologia para mulheres amparenses existe no município desde 1989, há mais de 33 anos. Neste tempo passou por inúmeras fases, agora, visando um atendimento mais humanizado e acolhedor é que a Prefeitura inaugura a Casa de Saúde da Mulher, demarcando a importância da saúde pública dentro do município.

Amparo inaugura Centro de Saúde da Mulher e faz história com espaço especializado no atendimento feminino

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui