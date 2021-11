Grupo Primavera encerra Projeto Teatro de Fantoches em Pedreira, após beneficiar 380 crianças

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal do Meio ambiente, recebeu no dia 19, representantes de várias cidades da região para o curso de capacitação do Ciclo 2021 do Programa Município VerdeAzul (PMVA), do Governo do Estado de São Paulo. O evento foi realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide e Pedreira esteve representada pelos engenheiros ambientais José Renato Belotto e Agata Gasparini da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira.

O coordenador do Programa em Jaguariúna, José Walter Figueiredo, destacou que a capacitação dos municípios abordou a resolução que estabelece as diretrizes do Programa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Para o engenheiros José Renato e Agata Gasparini o Programa VerdeAzul é um importante indutor de políticas públicas ambientais. “A capacitação teve como objetivo melhorar o desenvolvimento destas políticas em Pedreira e assim avançarmos nas diretivas ambientais que interessam a todos”, ressaltaram os técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.