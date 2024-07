Governador Tarcísio de Freitas entrega obra da rodovia Perimetral de Itatiba (SPI 081/360)

Concessionária Rota das Bandeiras investiu R$167,9 milhões para execução da obra. Nova rodovia tem 8,2 km de extensão e conta com duas faixas de rolamento por sentido, além de uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e duas balanças móveis

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Itatiba na tarde desta quarta-feira, 3 de julho, para acompanhar a entrega das obras e liberação ao tráfego da rodovia Perimetral (SPI 081/360), nova rodovia com 8,2 km de extensão que garantirá a conexão da rodovia D. Pedro I (SP-065) com as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063). O evento também contou com as presenças do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e do prefeito de Itatiba, Thomás Capeletto.

“Esta é uma obra muito importante para a logística de toda a região e não beneficia apenas Itatiba. São Paulo é o estado mais rico do país e que concentra 22% da população. Por isso, demanda muitos investimentos em infraestrutura, que trazem empregos e desenvolvimento. A conexão entre o sistema Anhanguera/Bandeirantes com a D. Pedro I (SP-065) facilita toda a cadeia produtiva. É um grande contorno que é criado”, destacou o governador.

Executada pela Concessionária Rota das Bandeiras, a obra teve investimento de R$167,9 milhões e gerou 940 postos de trabalho (310 diretos e 630 indiretos). A nova rodovia deverá atender a uma demanda inicial de 5,6 mil veículos/dia e irá contribuir para a retirada do tráfego de veículos pesados do sistema viário municipal de Itatiba, melhorando a mobilidade e a segurança viária. A região também se beneficiará com ganhos logísticos para escoamento da produção na nova rodovia, que foi liberada ao tráfego por volta das 18h desta quarta-feira, dia 3.

“A entrega da Perimetral representa o atendimento a uma antiga demanda de toda comunidade de Itatiba e reforça o comprometimento da Rota das Bandeiras em potencializar a economia da região, oferecer viagens mais seguras aos motoristas e contribuir para a melhoria de vida das pessoas. Desde o início da concessão, em 2009, os investimentos da Concessionária têm resultado na redução de acidentes no Corredor Dom Pedro de rodovias e a conexão com outras importantes vias tem contribuído para o desenvolvimento logístico, o que atrai a instalação de novas empresas”, destaca o diretor-presidente da Rota das Bandeiras, Douglas Longhi.

Construída em uma região montanhosa, a nova rodovia exigiu o uso de modernas técnicas de compactação do solo e estruturas de contenção. Ao longo dos 8,2 km de pistas duplas, foram construídas sete obras de artes especiais (OAEs), com destaque para o trevo de conexão com a rodovia Luciano Consoline (SP-063) e as rotatórias que dão acesso ao bairro Pinheirinho, no km 6+450.

O motorista que utilizar a via terá à disposição uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), construído no km 1+900, sentido Romildo Prado (SP-063) e Eng. Constâncio Cintra (SP-360). As bases SAU foram criadas para que o motorista tenha uma pausa em sua viagem. No local, é possível tomar água e usar banheiros limpos e higienizados e há um fraldário. O local permanece aberto de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana e conta com atendimento remoto para que o usuário tire dúvidas sobre a sua viagem com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. A base também é um ponto estratégico para deslocamento das equipes de guincho, ambulância e de inspeção -, que farão o atendimento aos motoristas da região.

A Perimetral conta, ainda, com quatro câmeras de monitoramento conectadas ao CCO da Rota das Bandeiras e mais nove call boxes à disposição do usuário em situações de emergência, além de duas balanças móveis para pesagem de veículos pesados.

O projeto da Perimetral também reforça a preocupação e cuidado da Concessionária com a fauna. Cinco passagens de fauna foram construídas, sendo três passagens subterrâneas e duas aéreas, para a travessia de animais arborícolas, como macacos, preguiças e ouriços.

Duplicação da rodovia Luciano Consoline (SP-063)

Após a entrega das obras de implantação da Perimetral, a Rota das Bandeiras concentra as atenções para o projeto de duplicação do trecho de 1,8km de extensão da rodovia Luciano Consoline, entre a Perimetral e a rodovia D. Pedro I. Neste momento, as equipes da Concessionária trabalham com os processos de remanejamento de interferências e desapropriação das áreas necessárias à execução da obra.

