Governador Rodrigo Garcia e Lucas Sia visitam obra de pavimentação da Estrada São Bento

Encontro se estendeu ao Centro de Formação Esportiva de Artur Nogueira com a presença de demais autoridades



O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve presente nesta sexta-feira, 05, em Artur Nogueira. Ao lado do prefeito Lucas Sia e demais autoridades, foram feitas vistorias às obras da Estrada do São Bento e, também, uma visita ao Centro de Formação Esportiva do município.

A visita do governador Rodrigo Garcia em Artur Nogueira contou com as presenças de representantes do Governo do Estado, deputados federais, estaduais, prefeitos da região, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e diretores da Prefeitura.

Estrada do São Bento

O investimento da pavimentação faz parte do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo (Novas Vicinais). A estrada ATN-142 em Artur Nogueira tem extensão de 2.400 km e o prolongamento dela na Estrada Vicinal Antônio Nogueira, em Cosmópolis, tem mais 7.720 km.

Centro de Formação Esportiva

Já o Centro de Formação Esportiva é um projeto da Secretaria Estadual de Esportes, realizado em parceria com o Poder Executivo nogueirense, com investimentos destinados para a aquisição de materiais esportivos, uniformes de jogos, treinamentos e viagens. O Centro atenderá cerca de 100 jovens e adolescentes – já cadastrados em oficinas do município – em contraturno escolar, com ênfase na saúde, disciplina, inclusão e qualidade de vida.

O projeto oferece aos participantes alimentação, transporte para torneios e amistosos, uniformes e demais materiais e estruturas necessários para a prática esportiva. Além disso, há acompanhamento técnico especializado com professores, instrutores e treinadores experientes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.