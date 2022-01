GCM de Artur Nogueira realiza Operação Randandan para evitar ações de desordem

Valor é referente ao exercício de 2021 e foi entregue na presença do prefeito Lucas Sia (PSD) e dos 12 parlamentares

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu o valor de R$716.153,18 da Câmara de Vereadores referente ao exercício de 2021. O que significa que, do orçamento anual de R$3.350.000,00 da Casa, foram utilizados R$2.633.846,82, resultando uma economia de quase 25% no período.

Com o fechamento das contas de 2021, parte do montante excedente, na importância de R$566.153,18, foi entregue na tarde da sexta-feira, 17, à Prefeitura.

A outra parte do montante, que somam R$150.000,00, já havia sido devolvida ao Poder Executivo em 22 de junho deste ano, a partir de análise do comportamento das despesas até aquele período, como gesto de cooperação dos vereadores e da Mesa Diretora para com a Administração Municipal. A devolução do valor excedente é feita com base no artigo 22, VII da Nova Lei Orgânica do município.

Enquanto chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD) parabeniza ao Poder Legislativo pela excelente gestão dos recursos. “A Câmara tinha autonomia para gastar 100% do valor previsto no orçamento anual e, ainda assim, preferiu economizar e devolver uma boa quantia à Prefeitura. Isso demonstra responsabilidade para com os recursos públicos e para com a população. Respeitar o dinheiro público e fazer mais com menos é a bandeira de nosso governo. Vamos investir 100% desse valor em melhorias para nossa cidade”, frisa o prefeito.

Para o presidente da Casa, José Pedro Paes (PSD), a devolução é resultado do esforço dos parlamentares no que diz respeito à redução de despesas e ajustes administrativos. “Estivemos trabalhando, pautado em economia e eficiência, para que pudéssemos devolver ao município o valor de R$716 mil e, assim, colaborar na aplicação de políticas de atendimento à população”, destaca.

A devolução dos recursos contou com a colaboração dos 12 vereadores: José Pedro Paes (PSD), Tenente Marcelo (PSL), Professor Adalberto (PSD), Nando do Gás (DEM), Melinho Tagliari (DEM), Cicinho (PSB), Beto Baiano (Republicanos), Zezé da Saúde (PTB), Miltinho Turmeiro (Solidariedade), Neidão do Gás (PSB), Zé da Elétrica (Patriotas) e Henrique Teles (PSDB).