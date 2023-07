Galho podre

Escrita por Rionegro e gravada com João Carreiro, canção já está disponível nas principais plataformas de streaming de música

O cantor sertanejo Gutto Barbosa trouxe recentemente mais uma novidade para o público que o acompanha. Após integrar a dupla “Guto & Nando” por vinte anos, o artista vive um momento de consolidação de sua carreira solo em todo o território nacional e conquista seu espaço no cenário da música sertaneja com importantes parcerias e grandes lançamentos. O mais recente deles foi a canção “Mesa de Bar”, escrita pelo compositor Rionegro e gravada por Gutto Barbosa e João Carreiro, com produção da JAM Produções, direção de José Adolfo Medeiros e produção musical de Toninho Mesquita.

“A música Mesa de Bar é a cara do Brasil: uma canção sertaneja animada, no estilo batidão, que fala sobre as amizades feitas nos botecos e a saudade que um grande amor deixou na vida de outra pessoa”, conta Gutto Barbosa.

LEIA TAMBÉM:

O lançamento da nova canção acontece num momento bastante especial para o artista, que tem apresentado a música em seus shows e nas rádios por todo país. “Esse ano tem sido bastante positivo para a minha carreira. Já temos um projeto em andamento para a gravação de um DVD no mês de agosto para celebrar meus 25 anos de carreira e contaremos com a participação de vários parceiros do cenário musical sertanejo”, finaliza o cantor.

Para assistir ao clipe da música “Mesa de Bar”, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=y0fwLU86mAY

Para acompanhar a carreira e a agenda do cantor Gutto Barbosa, siga o artista nas redes sociais:

https://www.instagram.com/gutto_barbosa.solo/

https://www.facebook.com/people/Gutto-Barbosa-SOLO/100027047366939/

Sobre o cantor Gutto Barbosa

Natural de São Paulo, mas criado em Poços de Caldas-MG, o cantor Pedro Augusto Barbosa, mais conhecido como Gutto Barbosa, fez parte de uma das duplas sertanejas mais respeitadas do Brasil: a “Guto & Nando”, que lançou inúmeros sucessos em seus vinte anos de estrada no cenário musical. Há quatro anos em carreira solo, o cantor e compositor Gutto Barbosa vem trilhando uma nova história no meio sertanejo e já tem alguns destaques musicais. Com seu carisma a profissionalismo, adquiridos ao longo de sua trajetória, Gutto vem conquistando espaço nos grandes eventos ao lado de grandes nomes da música sertaneja nacional, levantando o público e deixando sua marca em todo lugar em que se apresenta.

Sobre a JAM Produções

Fundada em 1987 por José Adolfo Medeiros, a JAM Produções é uma empresa que trabalha na área de arte entretenimento, com foco na gestão de carreiras artísticas. Responsável por toda a negociação do evento, desde a divulgação até a realização do show em feiras, exposições, eventos corporativos e festas de peão, a JAM Produções trabalha com artistas de diferentes segmentos, com um foco mais presente no sertanejo. No portifólio atual de artistas, destacam-se: André & Adriano, Felipe & Ferrari, Gutto Barbosa e Mazinho Quevedo & Adrielli. A empresa já realizou diversas turnês internacionais em países como Holanda, Bélgica, Itália, Inglaterra, França e estabeleceu parcerias com promotores de eventos de renome que atuam fora do país.

Para saber mais sobre a JAM Produções, visite: https://www.jamproducoes.com/

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui